Survivor ödül oyununda büyük kavga! Survivor'da Çağrı, Doğan, Dora ve Yiğit birbirine giriyor

Survivor Türkiye 2021'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 25 Şubat akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde takımlar, ödül oyunu için kıran kırana mücadele edecek.

Survivor'da yemek ödüllü yarışma sırasında ortalık geriliyor.

Oyun sırasında ünlülerden Doğan ile gönüllülerden Dora arasında tartışma yaşanıyor.

Dora'nın "Sen neye seviniyorsun?" diye bağırdığı Doğan'ın "Senlik bir şey yok oğlum. Sen ne konuşuyorsun?" sözleri ortalığı daha fazla geriyor. Dora "Sen kime oğlum diyorsun?" diye bağırarak Doğan'ın üzerine yürüyor.



Çağrı ise ikiliyi ayırmaya çalışırken, bir anda kendisi de kavganın tarafı haline geliyor.

Çağrı Dora'ya "O elini indir" diye bağırıyor. Kavgaya Yiğit Poyraz da dahil olunca olay büyüyor.



Oyun alanında kavga büyürken, çok sayıda yarışmacı birbirine giriyor.





