Survivor ödül oyununda kural ihlali mi oldu? Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor son bölümünde, uzun süre unutulmayacak bir ödül oyunu için mücadele verildi. Kazanan takımın helikopterlere bindirilerek oyun alanından alınacağı ve zipline heyecanını yaşayacağı, sonrasında da muhteşem villada parti yapacağı ödül öncesi, yarışmacılarda büyük bir heyecan vardı. Kıran kırana ilerleyen Survivor ödül oyunu, 9-9'a kadar geldi ve bayrak yarışıyla kazanan belli oldu. Ünlüler takımı, bayrak yarışını alarak muhteşem ödülün sahibi oldu. Survivor ödül oyunu, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yer alan konulardan biri de 'kural ihlali' iddiası oldu.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, bu seneki Survivor'dan bir görüntü paylaşarak, daha önce de benzer durumun yaşandığının altını çizdi ve 'Tahta üzerine basmak kural ihlali değil, tranquilo :)' açıklamasında bulundu.





