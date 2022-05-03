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Survivor ödül oyununda Nisa'dan skandal hareket! Adem'in bacağına fırlattı...

03.05.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'nin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında nefes kesen mücadeleler sürmeye devam ediyor. Bu akşam ödül oyununda karşı karşıya gelecek olan yarışmacılar yine parkurda fırtına gibi eserken, Nisa'dan oyun esnasında skandal bir hareket geliyor. Parkurda mücadele sonrası elindeki halkayı Adem'e doğru fırlatan Nisa, daha sonra özür dileyerek hatasını telafi etmeye çalışıyor.

Survivor ödül oyununda Nisa'dan skandal hareket! Adem'in bacağına fırlattı...

Survivor'da bu akşam ekranlara gelecek ödül oyunu mücadelesi yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Hem elenen ismin belli olacağı hem de ödül oyununun oynanacağı yeni bölüm öncesi yeni bir fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına ise Nisa'nın skandal hareketi damga vurdu!

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NİSA ELİNDEKİ HALKAYI ADEM'E FIRLATTI

Yayınlanan fragmanda ödül oyununda Nisa'nın elindeki halkayı Adem'in bacağına fırlatması sonucu Adem acı içinde bileğini tutmaya başlıyor.

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Adem'in yere doğru eğilerek bileğini tutması sonrasında herkes kısa bir şok yaşarken, Nisa da yaptığı hareket sonrasında özür diliyor.

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SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 4. eleme adayı dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında, konseyde yapılan oylamayla birlikte belli oldu. Bu hafta oldukça kötü anlar yaşayan ünlüler takımı bir kez daha konseye gitti ve takımlarından bir kişiyi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kaldı. Takımca yapılan oylama sonrasında adı en fazla çıkan isim Sude Burcu oldu. Böylelikle Survivor'da bu haftanın eleme adayları Barış, Evrim, Ayşe ve Sude olmuş oldu.

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ACUN ILICALI'DAN MÜJDELİ HABER

Survivor'da dün akşam gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacılara adeta bayram müjdesi verdi. Acun Ilıcalı, "Bundan sonra yokluk adası yok. Haziran başına 1 ay var. Survivor'ın gördüğü en büyük ödüller sizi bekliyor. Bol bol uçacaksınız. Güzel bir mayıs sizi bekliyor. Bugün aday olan arkadaşımız yokluğa giden son aday olacak." dedi. Survivor'da artık yokluk adasının olmayacağını belirten Acun Ilıcalı yarışmacıları adeta sevinçten çılgına döndürdü. Bu karara en çok sevinen isim ise neredeyse yarışmanın başından beri eleme adayı olan Evrim Keklik oldu.


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survivor Nisa Bölükbaşı
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