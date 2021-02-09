Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül ne oldu? 8 Şubat Survivor sembol ödülünü kimler aldı?

Survivor 2021'de ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Ünlüler ile gönüllüler takımları deniz üzerine kurulu parkurda kıyasıya ödül oyunu mücadelesi verdi. Nefes kesen karşılaşmaların yaşandığı oyunda ödülü kazanan takımın yarışmacıları, nefis ödülün keyfini doyasıya çıkardı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de kıyasıya bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Oyundan önce açıklanan ödül ise yarışmacıları hem sevindirdi hem de oyunda hırslandırdı. Survivor'ın 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen 23. bölümünde ödül oyununa hızlı başlayan ve 3-0 skora ulaşan takım ünlüler oldu. Gönüllüler farkı kapatmak için iki sayı alsalar bile ünlüler, 5-2 skoru elde ederek ödülün tadımını yapmaya hak kazandılar. Tadım sonrasında iki sayı daha alan ünlüler, farkı beş sayıya çıkardı. Sonrasında karşılıklı alınan sayılar ile fark pek fazla değişmedi. Günün sonunda ünlüler takımı, 10-7 skorla oyunu kazandı. Ünlüler, bu oyunu kazanarak sandviç yiyerek karınlarını doyurdu.

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan ünlülerin ardından sembol oyunu için iki takım yarışmacıları da karşı karşıya geldi. Zorlu parkura çıkan yarışmacılar yemek ödülü için birbiriyle mücadele etti. Erkeklerde sembol oyununu kazanan ilk isim Steven oldu. Kadınlarda ise sembol yine gönüllüler takımında Aleyna'ya gitti.

Aleyna ödül için Baran, Dora ve Reşat'ı seçti. Steven ise Yunus Emre, Ayşe ve Hanzade'yi yanında ödüle götürdü. Yarışmacıların ödülü ise kek oldu.

