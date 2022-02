Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star 2022 eleme adayları kimler oldu? 1 Şubat 2022 Salı

Survivor'da heyecan dorukta. Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 1 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Kıyasaya rekabetin yaşanacağı oyunda kazanan taraf yarışmacının sıkı takipçileri tarafından merak edildi. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star 2022'nin yeni bölümüne ilişkin bilgileri ve haftanın eleme adaylarını sizler için derledik.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 1 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümünde ödül oıyunu oynanacak. Ödül oyununda kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR ALL STAR 2022 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde aralarında 2 ismi eleme potasına soktu. Böylelikle bu hafta sürgün adasına giden diğer 2 yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 31 Ocak Pazartesi günkü bölümünde eleme potasına girerek sürgün adasına gönderilen yarışmacılar Survivor'da Evrim ve Mert oldu.

SURVİVOR'DA KİM SÜRGÜN ADASINA GİTTİ?

Survivor'da bu hafta sürgün adasına giden ilk yarışmacı Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler eleme adayı olarak gösterdikleri Birsen'i sürgün adasına gönderdi. Bu akşam sürgün adasına giden 3. yarışmacı Evrim, 4. isim ise Mert oldu.

SURVİVOR YARIŞMASI

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halimde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur. Survivor 2021'in birincisi ise İsmail Balaban olmuştur.