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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 12 Nisan Survivor'da ödül neydi?

12.04.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım merak edildi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Surivor'da 11 Nisan 2023 Salı günü ödül oyunu heyecanı yaşandı. Öte yandan oyunca yaşanan gerginlik sonrası acil durum konseyi toplandı. Survivor'ın sıkı takipçileri ödülün ne olduğunu ve kazanan takımı sorgulamaya başladılar. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 12 Nisan Survivor'da ödül neydi? İşte detaylar...

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 12 Nisan Survivor'da ödül neydi?

Survivor 2023 yarışması yine kıyasıya rekabete sahne oldu. Surivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, ödül oyununda tüm kozlarını paylaştı. Yer yer gerginliklerin oluştuğu ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Oyunda yaşanan gerginlik sonrası toplanan acil durum konseyinin detayları da sorgulanmaya başladı. İşte 12 Nisan 2023 Salı günü Survivor'da yaşananlar...

12 NİSAN SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Rejabetin kıyasıya devam ettiği Diminik'te ödül oyunu gerçekleşiyor. Ödülün büyük heyecan uyandırdığı oyunun kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

acun ılıcalı survivor

12 NİSAN SURVİVOR'DA ÖDÜL NEYDİ?

Oyunu kazanan ilk olarak 'Gün Tabağı' ödülünün sahibi olacak. Tabağın içeriğinde; mercimek köftesi, pişi, nohut salatası, makarna salatası, kısır, çay ve kek yer alıyor.

Yemek ödülünün ardından kazanan takım Santa Domingo'ya gidecek ve tur eşliğinde geziye katılacak. Ayrıca muhteşem yemek ve 1 gece 5 yıldızlı otelde konaklama fırsatını yakalayacaklar.


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