Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Pazartesi Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021 yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerginliğinin yanında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Son günlerde hiçbir ödülü kazanamayan ünlüler takımı, son dokunulmazlığı alarak moral depolamıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımları, dokunulmazlığın ardından ödül için kıyasıya yarıştı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor adasında uzunda zamandır görülmemiş ve beklenen ödül 1 Mart akşamı yarışmacılara sunuldu. Gönüllüler ödüllerdeki yenilmezliğini sürdürmek için parkura çıktı. Ünlüler ve gönüllülerin yemek için çıktıkları zorlu parkurda başa baş mücadele sonucunda kazanan yine gönüllüler oldu.

Ödül oyununu kazanan gönüllüler ise tost, poğaça gibi birçok ürünün olduğu kahvaltı keyfi yaptı.

Gergin anlara neden olan ödül oyunu ardından gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'a karşı voleybol challenge gerçekleştirdi.

Kazanan Aleyna ve Ayşe olursa yarışmacılar ikişer dilim su böreği ile Türkiye'den gelen lokumlardan tadabilecekler.



