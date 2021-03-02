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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Pazartesi Survivor'da ödül ne oldu?

02.03.2021 00:40 | Son Güncelleme:
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Pazartesi Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021 yarışmasının 1 Mart Pazartesi ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da yemek ödülünü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları zorlu parkurda mücadele etti. Kazanan takım ise büyük ödülün keyfini çıkardı. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne oldu? Survivor Türkiye'de ödül oyunun ardından ise gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'a karşı voleybol challenge gerçekleştirdi.

Survivor 2021 yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerginliğinin yanında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Son günlerde hiçbir ödülü kazanamayan ünlüler takımı, son dokunulmazlığı alarak moral depolamıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımları, dokunulmazlığın ardından ödül için kıyasıya yarıştı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor adasında uzunda zamandır görülmemiş ve beklenen ödül 1 Mart akşamı yarışmacılara sunuldu. Gönüllüler ödüllerdeki yenilmezliğini sürdürmek için parkura çıktı. Ünlüler ve gönüllülerin yemek için çıktıkları zorlu parkurda başa baş mücadele sonucunda kazanan yine gönüllüler oldu.

Ödül oyununu kazanan gönüllüler ise tost, poğaça gibi birçok ürünün olduğu kahvaltı keyfi yaptı.

Gergin anlara neden olan ödül oyunu ardından gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'a karşı voleybol challenge gerçekleştirdi.
Kazanan Aleyna ve Ayşe olursa yarışmacılar ikişer dilim su böreği ile Türkiye'den gelen lokumlardan tadabilecekler.


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Anahtar Kelimeler:
survivor, Acun Ilıcalı,
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