Survivor ödül oyununu kim kazandı? 10 Mayıs Survivor 2021'de büyük ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 89. bölümünde mavi ve kırmızı takım arasında büyük ödül mücadelesi ekrana geldi. Yeni takımların ilk defa oynayacağı oyunda kazanan takım ise büyük ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de büyük ödül mücadelesinde yarışmacılar, parkurda çektikleri kızakla yol üzerindeki torbaları topladılar. Bu şekilde finale gelen yarışmacıları mekanizmalı bir atış bekliyordu. Çekiçle vurularak yapılan atışta üç başarılı basketi atan sayıyı takımına kazandırıyordu. Oyuna iyi başlayan mavi takım, skorda 7-1 üstünlüğü yakaladı. Batuhan ve Berkay'ın aldığı sayılar ile kırmızı takım farkı dörde düşürdü ve ödül için yeniden umutlandı. Fakat Merve'nin Aleyna Çalışkan karşısında aldığı sayı ile skor 8-3 oldu.

Survivor 2021'de günün başarılı ismi kırmızı takımdan Berkay, üçüncü sayısını Steven karşısında aldı ve skoru 8-4 yaptı. Sonraki iki oyunda karşılıklı alınan sayılar ile skor 9-5 oldu. Devamında parkura çıkan kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan, mavi takımdan Ayşe idi. Bu karşılaşmada Ayşe, atışlarda dörtte üç yaparak sayıyı almayı başardı. Böylece 10-5 skorla ödül oyununu kazanan mavi takım oldu.