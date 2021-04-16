MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

16.04.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 15 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 70. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları büyük ödülü kazanabilmek için zorlu parkurda mücadele etti. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 15. haftası ödül oyunuyla başladı. Survivor'da son elenen isim gönüllüler takımından Hanzade olmuştu. Eleme konseyinin ardından ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde takımlar yeni kaptanlarını da belirledi. Ünlüler takımında oylama ile Melis kaptan seçildi. Gönüllülerde ise Poyraz, bir kez daha takım kaptanlığına seçildi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da yeni haftanın ilk gününde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Sayıların giderek azaldığı Survivor’da yarışmacılar, parkurda daha sıkı mücadele etmek zorunda kaldı. Gönüllüler takımında sakatlığı olan Poyraz ile Berkay, ünlüler takımında Merve ve Çağrı, ödül oyununda yer alamadı. Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı oldu. Günün sonunda ödül oyununu 10-3 skorla ünlüler kazandı.

survivor2

SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da ödül oyununu kazanan ünlüler takımının yarışmacıları, kızarmış piliç, patates, salata ve içecekten oluşan menüyle karınlarını doyurdu. Yarışmacılar ayrıca Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programını izleyerek stres attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdüNepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü
Ünlü radyocu hastaneye kaldırıldı!Ünlü radyocu hastaneye kaldırıldı!
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Bakan Koca'dan aşı uyarısı

Bakan Koca'dan aşı uyarısı

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

Beşiktaş'ın Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Beşiktaş'ın Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki

Liselerde sınavlar ve uzaktan eğitim nasıl olacak? MEB'den flaş açıklama

Liselerde sınavlar ve uzaktan eğitim nasıl olacak? MEB'den flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.