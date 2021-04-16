Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 15. haftası ödül oyunuyla başladı. Survivor'da son elenen isim gönüllüler takımından Hanzade olmuştu. Eleme konseyinin ardından ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde takımlar yeni kaptanlarını da belirledi. Ünlüler takımında oylama ile Melis kaptan seçildi. Gönüllülerde ise Poyraz, bir kez daha takım kaptanlığına seçildi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da yeni haftanın ilk gününde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Sayıların giderek azaldığı Survivor’da yarışmacılar, parkurda daha sıkı mücadele etmek zorunda kaldı. Gönüllüler takımında sakatlığı olan Poyraz ile Berkay, ünlüler takımında Merve ve Çağrı, ödül oyununda yer alamadı. Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı oldu. Günün sonunda ödül oyununu 10-3 skorla ünlüler kazandı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da ödül oyununu kazanan ünlüler takımının yarışmacıları, kızarmış piliç, patates, salata ve içecekten oluşan menüyle karınlarını doyurdu. Yarışmacılar ayrıca Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programını izleyerek stres attı.

