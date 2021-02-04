Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

4 Şubat Perşembe günü Survivor’ın 20. bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında kıyasıya bir ödül mücadelesi yaşandı. Oyundan önce açıklanan ödül ise iki tarafın yarışmacılarını sevinçten havaya uçurdu.
Survivor yeni bölümde oyun öncesinde sunucu Murat Ceylan’ın ödülü açıklaması ile yarışmacılar sevinçten çılgına döndü. Özellikle açlık çekilen ve tek çeşit erzak ile yapılan yemekler sonrasında farklı yiyecek ödülleri yarışmacılar açısından büyük önem taşıyor. Ton balıklı sandviç, ekmek arası köfte, karışık çerez ve buna benzer birçok ödül dana önce verilmişti. Survivor yeni bölümde yemek ödülü ise pizza oldu.
Survivor'da oyunlar kadar öncesinde oynanan avantaj oyunu bayrak yarışı şeklinde yapıldı. Ooyunda erkeklerde kazanan gönüllüler, kadınlarda kazanan ise ünlüler oldu. Bu yüzden final atışına giden oyunda ünlülerden Merve, gönüllülerden Poyraz atıcı olarak seçildi. Bu turda ise kazanan Poyraz oldu ve ödül oyununda seçim avantajını kazanan gönüllüler oldu.
Ünlülerden Çağrı, gönüllülerden ise Reşat sakatlıkları nedeniyle ödül oyununa çıkamadı. Açıklanan ödül ile birlikte parkurdaki rekabet daha da arttı. Yarışmacılar, ödülü kazanmak için parkurda tüm güçleri ile mücadele etti. Böylece ortaya nefes kesen kapışmalar çıktı. Parkurda tüm engelleri aşan yarışmacıları finalde zor bir atış bekliyordu. İplerle gerili duran iki platforma kum torbalarını atmak ve üzerinde durmalarını sağlamak çok zordu.
Nefeslerin tutulduğu bu atışlarda başarılı olan takımlarına sayıyı kazandı. Oyunda beş puana ilk ulaşan gönüllüler takımı ödülün tadına bakma şansını elde ettiler. Fakat 5-2 skorla geldikleri bu tadım sonrasında ünlüler üç sayı alarak onları yakaladı. Bundan sonrasında ise oyun iki takım arasında gitti geldi. Günün sonunda ise 10'a 8 skorla ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.
Survivor 2021'de her hafta takım kaptanları yeniden seçiliyor. İkinci haftada başlayan bu uygulamada Reşat ile Barış takım kaptanları olmuştu. Sonrasında yapılan seçimlerde takımlar yine aynı isimler için oy kullandı. Bu akşam da yapılan oylama ile gönüllüler takımı kaptanı Reşat, ünlüler takımı kaptanı Barış oldu.
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