Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

4 Şubat Perşembe günü Survivor’ın 20. bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında kıyasıya bir ödül mücadelesi yaşandı. Oyundan önce açıklanan ödül ise iki tarafın yarışmacılarını sevinçten havaya uçurdu.

SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor yeni bölümde oyun öncesinde sunucu Murat Ceylan’ın ödülü açıklaması ile yarışmacılar sevinçten çılgına döndü. Özellikle açlık çekilen ve tek çeşit erzak ile yapılan yemekler sonrasında farklı yiyecek ödülleri yarışmacılar açısından büyük önem taşıyor. Ton balıklı sandviç, ekmek arası köfte, karışık çerez ve buna benzer birçok ödül dana önce verilmişti. Survivor yeni bölümde yemek ödülü ise pizza oldu.

SURVİVOR 2021’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oyunlar kadar öncesinde oynanan avantaj oyunu bayrak yarışı şeklinde yapıldı. Ooyunda erkeklerde kazanan gönüllüler, kadınlarda kazanan ise ünlüler oldu. Bu yüzden final atışına giden oyunda ünlülerden Merve, gönüllülerden Poyraz atıcı olarak seçildi. Bu turda ise kazanan Poyraz oldu ve ödül oyununda seçim avantajını kazanan gönüllüler oldu.

Ünlülerden Çağrı, gönüllülerden ise Reşat sakatlıkları nedeniyle ödül oyununa çıkamadı. Açıklanan ödül ile birlikte parkurdaki rekabet daha da arttı. Yarışmacılar, ödülü kazanmak için parkurda tüm güçleri ile mücadele etti. Böylece ortaya nefes kesen kapışmalar çıktı. Parkurda tüm engelleri aşan yarışmacıları finalde zor bir atış bekliyordu. İplerle gerili duran iki platforma kum torbalarını atmak ve üzerinde durmalarını sağlamak çok zordu.