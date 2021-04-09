Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı, Survivor 65. bölümde ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 8 Nisan Perşembe Survivor yeni bölümde yarışmacıların ödülü kazanmak için kıran kırana mücadele verdi. Günün sonunda mücadeleyi kazanan takım, nefis bir ödülün keyfini çıkardı.

YENİ HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’nin 14. haftası yeni bir ödül oyunu ile başladı. Ödül oyunu öncesinde yeni haftanın kaptanlarını seçmek için oylama yapıldı. Bu hafta ünlüler takımına Batuhan, gönüllüler takımına Poyraz kaptanlık yapacak.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımında Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamadı. Ünlüler takımında ise Çağrı oyun dışında kaldı. Eşleşme sonrasında ise gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan ve Reşat, ilk turda dışarda kalan isimler oldu.

Survivor'da ödül oyunu su üzerinde kurulan parkurda oynandı. Parkurun bir kısmında sala binen yarışmacıları, arkadaşları mekanizma ile çekiyordu. Tüm engelleri aşan yarışmacılar, finalde kum torbalarını fileden sektirip istenilen yere düşürmesi gerekiyordu. Mücadele çok çekişmeli geçti. Skor 9-7 gönüllüler lehine olunca en iyiler seçildi. Ünlülerden Çağrı ve Merve, karşılaştıkları rakipleri Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu'ndan birer sayı alarak skoru 9-9'a getirdiler.



Ödül oyunu bayrak yarışına ünlüler Batuhan - Melis, gönüllüler takımı Reşat - Ayşe olarak çıktı. Nefeslerin tutulduğu oyunda atışlarda Batuhan ile Ayşe karşı karşıya geldi. Beş başarılı atışı, rakibinden önce yaparak skoru 10-9 yaptı. Ve ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'da ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı pizza ödülü kazandı.

