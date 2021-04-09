MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

09.04.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 8 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları yemek ödüllü oyunu kazanabilmek için zorlu parkurda ter döktü. Takımlar haftanın yeni takım kaptanlarını da belirledi. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı, Survivor 65. bölümde ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 8 Nisan Perşembe Survivor yeni bölümde yarışmacıların ödülü kazanmak için kıran kırana mücadele verdi. Günün sonunda mücadeleyi kazanan takım, nefis bir ödülün keyfini çıkardı.

YENİ HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’nin 14. haftası yeni bir ödül oyunu ile başladı. Ödül oyunu öncesinde yeni haftanın kaptanlarını seçmek için oylama yapıldı. Bu hafta ünlüler takımına Batuhan, gönüllüler takımına Poyraz kaptanlık yapacak.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımında Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamadı. Ünlüler takımında ise Çağrı oyun dışında kaldı. Eşleşme sonrasında ise gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan ve Reşat, ilk turda dışarda kalan isimler oldu.

survivor1

Survivor'da ödül oyunu su üzerinde kurulan parkurda oynandı. Parkurun bir kısmında sala binen yarışmacıları, arkadaşları mekanizma ile çekiyordu. Tüm engelleri aşan yarışmacılar, finalde kum torbalarını fileden sektirip istenilen yere düşürmesi gerekiyordu. Mücadele çok çekişmeli geçti. Skor 9-7 gönüllüler lehine olunca en iyiler seçildi. Ünlülerden Çağrı ve Merve, karşılaştıkları rakipleri Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu'ndan birer sayı alarak skoru 9-9'a getirdiler.
survivor2
Ödül oyunu bayrak yarışına ünlüler Batuhan - Melis, gönüllüler takımı Reşat - Ayşe olarak çıktı. Nefeslerin tutulduğu oyunda atışlarda Batuhan ile Ayşe karşı karşıya geldi. Beş başarılı atışı, rakibinden önce yaparak skoru 10-9 yaptı. Ve ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'da ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı pizza ödülü kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi
Şeyma Subaşı'nın Bali tatili sürüyor! Bikinili pozlarını paylaştıŞeyma Subaşı'nın Bali tatili sürüyor! Bikinili pozlarını paylaştı
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Tek tek boğazlarını kesmiş! 'Rezil olmasın diye öldürdüm'

Tek tek boğazlarını kesmiş! 'Rezil olmasın diye öldürdüm'

Mısır Başbakanı'ndan Erdoğan'a teşekkür

Mısır Başbakanı'ndan Erdoğan'a teşekkür

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!

Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.