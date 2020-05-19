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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan helikopterli sürpriz! İşte Survivor'da ödül kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 00:32 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 18 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı ödül oyununu kazanan takımın helikopterlerle zipline için götüreceklerini ardından ise malikaneye geçerek yemek, havuz partisi ve dj setiyle eğleneceklerini açıkladı. Kıran kırana geçen ödül oyununda skor 9-9'a gelince kazananı bayrak yarışı belirledi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 80. son bölümde yaşananlar ve ödülü kazanan takım.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan helikopterli sürpriz! İşte Survivor'da ödül kazanan takım

Survivor’da birleşme partisi sonrasında her pazartesi günü ödül oyunu düzenleniyor ve bu oyundan verilen ödülün miktarı her hafta katlanıyor. Survivor 2020 yeni bölümde de ünlüler ile gönüllüler, büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Oyundan önce Acun Ilıcalı, verilecek ödülü açıkladı. Acun Ilıcalı, oyun öncesinde ödülün detaylarını anlattıkça yarışmacılar havalara uçtu.

SURVIVOR'DA BÜYÜK ÖDÜLÜ ACUN AÇIKLADI

Ilıcalı, "Daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir şeyi yaşayacaksınız. Kazanan takımı helikoptere bindirerek zipline için götürüyoruz. Önce yemek sonra havuz partisi ve dj seti kuruyoruz. Yemekler ise Türkiye'den geldi ve benim en sevdiğim yemekler. Akşam yemeğinde yoğurt çorbası, beyaz peynirli su böreği, patlıcan musakka, mantı, tatar böreği ve baklava var. Ama ödüle giderken sizi yormak istemedik. Kazanan takım helikopterlere binecek” dedi. Survivor'da oyun parkuruna inen iki helikopter ise herkesi şaşırttı.

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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde iki takım, oyunda seçimi yapan takım olmak için avantaj oyunu oynadı. İki erkek iki kadın yarışmacıdan oluşan dörder yarışmacı bayrak yarışına çıktı. Ödül oyununda avantajı elde etmek isteyen yarışmacılar, bu oyunda da tüm performanslarını sergiledi. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında gönüllüler, az bir farkla avantaj oyununu kazandı. Böylece gönüllüler, Survivor büyük ödül oyununda rakip takımdan yarışacağı kişiyi seçme avantajını elde etti.

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Ödül oyununda ise kıran kırana bir mücadele yaşandı. Oyunda skor 9-9'a gelince kazanan takımı bayrak yarışı belirledi. Bayrak yarışında daha isabetli atışlar yapan ünlüler takımı ödül oyununu kazanmayı başardı.

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Oyunu kaybeden gönüllüler ise büyük üzüntü yaşadı. Cemal Can ve Evrim kaybettikleri ödül nedeniyle gözyaşlarını tutamadılar.

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ÜNLÜLER TAKIMI ÖDÜLÜN KEYFİNİ ÇIKARDI

Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı, oyunun hemen ardından parkura inen helikopterle binerek zipline alanına götürüldü.

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Yükseklik korkusu olan Mert zipline yapamadı. Eğlenceli anların ardından bu defa malikaneye geçen yarışmacılar gün boyu havuzun tadını çıkardı.

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Akşam yemeğinin ardından ise Sercan dj'lik yaptığı partide eğlenen yarışmacılar yeni oyunlar öncesinde enerji topladı.


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