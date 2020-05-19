Survivor ödül oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan helikopterli sürpriz! İşte Survivor'da ödül kazanan takım

Survivor’da birleşme partisi sonrasında her pazartesi günü ödül oyunu düzenleniyor ve bu oyundan verilen ödülün miktarı her hafta katlanıyor. Survivor 2020 yeni bölümde de ünlüler ile gönüllüler, büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Oyundan önce Acun Ilıcalı, verilecek ödülü açıkladı. Acun Ilıcalı, oyun öncesinde ödülün detaylarını anlattıkça yarışmacılar havalara uçtu.

SURVIVOR'DA BÜYÜK ÖDÜLÜ ACUN AÇIKLADI

Ilıcalı, "Daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir şeyi yaşayacaksınız. Kazanan takımı helikoptere bindirerek zipline için götürüyoruz. Önce yemek sonra havuz partisi ve dj seti kuruyoruz. Yemekler ise Türkiye'den geldi ve benim en sevdiğim yemekler. Akşam yemeğinde yoğurt çorbası, beyaz peynirli su böreği, patlıcan musakka, mantı, tatar böreği ve baklava var. Ama ödüle giderken sizi yormak istemedik. Kazanan takım helikopterlere binecek” dedi. Survivor'da oyun parkuruna inen iki helikopter ise herkesi şaşırttı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde iki takım, oyunda seçimi yapan takım olmak için avantaj oyunu oynadı. İki erkek iki kadın yarışmacıdan oluşan dörder yarışmacı bayrak yarışına çıktı. Ödül oyununda avantajı elde etmek isteyen yarışmacılar, bu oyunda da tüm performanslarını sergiledi. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında gönüllüler, az bir farkla avantaj oyununu kazandı. Böylece gönüllüler, Survivor büyük ödül oyununda rakip takımdan yarışacağı kişiyi seçme avantajını elde etti.