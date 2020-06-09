Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyununda tarihi fark! İşte Survivor'da Santo Domingo ödülünü kazanan takım

Görsel bir şölenin yaşandığı parkurda iki takımın yarışmacıları yoğun efor harcadılar. Zorlu mücadelede kırmızı takım, oyunun başında üstünlüğü ele geçirdi ve skoru 9-1'e getirdi. Oyunu 10-2 gibi açık bir farkla kırmızı takım kazandı.

Survivor 2020’de mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, oyun öncesinde ödülün açıklanması ile adeta havalara uçtu. Murat Ceylan, kazanan takımın Dominik'in başkenti Santa Domingo'ya götürüleceğini ve alışveriş yapacaklarını açıkladı.

Survivor’ın 101. bölümünde ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj için bayrak yarışı oynadı. Kırmızı takımda Barış, Mavi takımda Nisa arkadaşlarını desteklemek için oyun dışında kaldı. Diğer dörder yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Kazanan ise kırmızı takım oldu.

Survivor 2020 yarışmasının 7 Haziran Pazartesi ekrana gelen 101. bölümünde mavi ve kırmızı takımlar bu defa büyük ödül oyununda karşı karşıya geldi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, zor engellerin olduğı Exatlon parkurunda karşılaştı.

Kırmızı takım yarışmacıları üstü açık spor arabalarla Santo Domingo'ya gittiler.

Burada yarışmacılar, ödül olarak verilen 60’ar bin pezo ile alışveriş merkezinde diledikleri gibi alışveriş yaptı.



Alışveriş sonrasında ise okyanus manzarasına sahip beş yıldızlı bir otele gelen yarışmacıları, akşam yemeğinin ardından geceyi de otelde geçirdiler.



