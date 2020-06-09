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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyununda tarihi fark! İşte Survivor'da Santo Domingo ödülünü kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 00:16 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 101. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın İstanbul'a gelmesi nedeniyle Murat Ceylan'ın sunduğu büyük ödül oyununda, mavi ve kırmızı takımlar Santo Domingo ödülü için yarıştılar. Acun Medya'nın yurt dışında yayınlanan yarışması Exatlon parkurunda karşılaşan yarışmacılar, üst düzey bir performans sergiledi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyununda tarihi fark! İşte Survivor'da Santo Domingo ödülünü kazanan takım

Survivor 2020 yarışmasının 7 Haziran Pazartesi ekrana gelen 101. bölümünde mavi ve kırmızı takımlar bu defa büyük ödül oyununda karşı karşıya geldi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, zor engellerin olduğı Exatlon parkurunda karşılaştı.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın 101. bölümünde ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj için bayrak yarışı oynadı. Kırmızı takımda Barış, Mavi takımda Nisa arkadaşlarını desteklemek için oyun dışında kaldı. Diğer dörder yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Kazanan ise kırmızı takım oldu.

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SURVIVOR’DA BÜYÜK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020’de mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, oyun öncesinde ödülün açıklanması ile adeta havalara uçtu. Murat Ceylan, kazanan takımın Dominik'in başkenti Santa Domingo'ya götürüleceğini ve alışveriş yapacaklarını açıkladı.

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Görsel bir şölenin yaşandığı parkurda iki takımın yarışmacıları yoğun efor harcadılar. Zorlu mücadelede kırmızı takım, oyunun başında üstünlüğü ele geçirdi ve skoru 9-1'e getirdi. Oyunu 10-2 gibi açık bir farkla kırmızı takım kazandı.

KIRMIZI TAKIMIN SANTO DOMİNGO'DA ALIŞVERİŞ KEYFİ!

Survivor'da ödül oyununu kazanan kırmızı takım yarışmacıları aylar sonra adadan ayrılıp yeni bir yere gitmenin mutluluğunu yaşadı.
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Kırmızı takım yarışmacıları üstü açık spor arabalarla Santo Domingo'ya gittiler.

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Burada yarışmacılar, ödül olarak verilen 60’ar bin pezo ile alışveriş merkezinde diledikleri gibi alışveriş yaptı.

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Alışveriş sonrasında ise okyanus manzarasına sahip beş yıldızlı bir otele gelen yarışmacıları, akşam yemeğinin ardından geceyi de otelde geçirdiler.

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