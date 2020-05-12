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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da malikane, sirk gösterisi ve 70'ler partisi ödülü için yarıştılar!

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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da malikane, sirk gösterisi ve 70'ler partisi ödülü için yarıştılar!

Survivor 2020 yarışması 11 Mayıs Pazartesi akşamı 73. son bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler haftanın büyük ödül oyununda yarıştı. Kazanan takımın malinanede bir gün geçirip, Cirque du Soleil gösterisini izleyeceği ve ardından ise 70'ler partisinde eğleneceği büyük ödül kıyasıya bir mücadele vardı. Oyunda skor 9-9'a gelince kazanan takımı bayrak yarışı belirledi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2020 son bölümde yaşananlar.

Survivor 2020'de her hafta pazartesi günleri takımlar büyük ödül için karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Birleşme partisi sonrasında yapılan büyük ödül oyununda verilen ödüldeki çıta her hafta bir kat daha yukarıya çıkarılmaya başlandı. Acun Ilıcalı bu defa kazanan takımın dünyanın en önemli sirki olan Cirque du Soleil gösterisini izleyeceğini ve 70'ler partisinde eğleneceğini açıkladı. Survivor'da daha önce bir kez oynadıkları parkurda bir kez daha karşı karşıya gelen ünlüler ile gönüllüler, nefes kesen bir mücadele sergiledi.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda iki takımın yarışmacıları da büyük ödülü kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıttı. Bu yüzden skorda denge iki takım arasında gitti geldi. Skor 9-8 gönüllüler önde iken Barış ile Sercan karşılaştı. Sercan'ın kazanması ile skor 9-9 oldu. Böylece ödül oyunu kazananı belirlemek için bayrak yarışına gidildi. Ünlülerden Elif ve Sercan, Gönüllülerden Nisa ve Berkan, ödül oyununda bayrak yarışına çıktı. Bayrak yarışında ise kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı geçen hafta olduğu gibi yine müthiş bir gün geçirme şansı elde etti.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI 70'LER PARTİSİNDE COŞTU!

Survivor 2020 yeni bölümde Gönüllüler, büyük ödülün keyfini doyasıya çıkardı. İlk olarak malikanedeki havuzda yüzerek stres atan ve eğlenen gönüllüler takımı, daha sonra nefis bir akşam yemeği yediler. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil sirk ekibinin müthiş şovu sonrasında gönüllüler takımını 70’ler partisinde eğlendi. Özel olarak hazırlanan 70’lere özgü kıyafetler giyen gönüllüler takımı, döneme ait şarkılar ile coştu.

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