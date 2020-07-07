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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'daki son büyük ödül ne oldu? İşte 7 Temmuz Salı Survivor ödül oyununu kazanan takım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 23:54 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de mavi ve kırmızı takım yarışmacıları final öncesindeki son ödül oyununda karşı karşıya geldi. Bir hafta sonra final yapacak olan Survivor'da yarışmacıları büyük ödülü kazanmak için bu defa deniz üzerinde kurulan parkurda yarıştı. Survivor'da aylardır denizden uzak kalan yarışmacılar, son ödül oyununu ise denizde oynadı. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'daki son büyük ödül ne oldu? İşte Survivor büyük ödül oyununu kazanan takım.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'daki son büyük ödül ne oldu? İşte 7 Temmuz Salı Survivor ödül oyununu kazanan takım!

Survivor 2020'nin 7 Temmuz Salı akşamı yayınlanan son bölümünde büyük ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da aylardır denizden uzak bir bölgede yaşayan yarışmacılar, bu defa teknelerle deniz kenarındaki oyun alanına geldiler. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Survivor'ın ilk gününde de kullanılan bölgede, plaj ve deniz üzerinde kurulan parkurda yarıştılar. Survivor'daki son ödülü kazanıp yarışmaya güzel bir şekilde veda etmek isteyen yarışmacılar tüm güçlerini parkura yansıttı.

SURVIVOR SON BÜYÜK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 son bölümde Yarışmacılar, uzun bir aradan sonra denizde parkurda mücadele etti.

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Survivor 2020 son ödül oyununda avantaj oyunu oynanmadı. Seçime mavi takım başladı ve ilk tur eşleşmesi Yasin - Berkan, Elif - Sercan, Barış - Cemal Can şeklinde oldu. Oyunun başında skor iki takım arasında gidip geliyordu. Fakat 2-2’den sonra mavi takım arayı açtı. Mücadelenin sonunda 10-3 skorla Survivor büyük ödül oyununu kazanan mavi takım oldu.

SURVIVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da mavi takım yarışmacıları Cemal Can, Sercan ve Yasin kendilerini bekleyen lüks katamarana bindi.
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Katamarandaki partide eğlenen ve yemek yiyen yarışmacılar, Dominik Cumhuriyeti'nin en popüler ve lüks oteline götürüldü. Otele yerleşen yarışmacılar avm'de alışveriş de yaptı. Geceyi lüks otelde geçiren yarışmacılar sabah ise Türk kahvaltısı keyfi yaşadı.

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