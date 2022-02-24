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Survivor Ogeday neden yok? Sakatlandı mı? Ogeday Girişken'e ne oldu?

24.02.2022 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ogeday, yarışmanın 23 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde iletişim ödülü oyununda oynamadı. Acun Ilıcalı, Ogeday Girişken ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Programı kaçıranlar veya sosyal medyadaki paylaşımları okuyanlar Survivor Ogeday neden yok? Sakatlandı mı? Ogeday Girişken'e ne oldu? sorularının yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapmaya başladı. Survivor Ogeday ile ilgili detaylar ve Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama haberimizde.

Survivor Ogeday neden yok? Sakatlandı mı? Ogeday Girişken'e ne oldu?

Survivor Ogeday Girişken programın 30. bölümünde oynanan iletişim ödülü oyununda yer almadı. Oyunun kazananı gönüllüler takımı olurken Ogeday Girişken'in neden oyuna katılmadığı merak konusu oldu. Peki Survivor Ogeday neden yok? Sakatlandı mı? Ogeday Girişken'e ne oldu? Survivor Ogeday'ın sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SURVİVOR OGEDAY NEDEN YOK?

Ogeday Girişken, Survivor AllStar 2022'nin 23 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar için bir hayli önemli olan ödül oyununa katılmadı.

Ogeday'ın rahatsızlandığını açıklayan Murat Ceylan, Ogeday'ın tedavisinin devam ettiğini belirtti.

SURVİVOR OGEDAY SAKATLANDI MI?

Gönüllüler takımında yer alan Survivor Ogeday'ın sağlık durumu ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.

OGEDAY GİRİŞKEN'E NE OLDU?

Öte yandan Acun Ilıcalı konseyde Ogeday ile ilgili yaptığı açıklamada ''Ogeday şu anda aramızda değil, önemli bir şey olmadığını düşünüyoruz ve geçmiş olsun diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken, 1992 yılında dünyaya geldi.

Adanalı olan Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü tamamladı. Fenerbahçe'de kürek sporu dalında bulundu.

Dünya çapında yapılan Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. olarak bitirdi. Survivor'dan sonra dizilerde de oynayan Ogeday Girişken Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinde bulundu.

1992 yılında doğan Ogeday Girişken 30 yaşındadır. Adanalı olan Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü tamamladı. Fenerbahçe'de kürek sporu dalında bulundu.

Dünya çapında yapılan Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. olarak bitirdi. Survivor'dan sonra dizilerde de oynayan Ogeday Girişken Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinde bulundu.

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TV8 survivor Ogeday
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