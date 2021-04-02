Survivor Öykü Çelik kimdir? Survivor'dan elenen Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Survivor Öykü Çelik'in hayat hikayesi

Survivor 2021'de adaya veda eden isim ünlüler takımından Öykü Çelik oldu. Sevilen ve çok izlenen birçok dizi ve filmde rol alan başarılı Öykü Çelik, performansı ile Survivor'a damga vurdu. İşte Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik hakkındaki bilgiler.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kaldı.

İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.



2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.



Çelik son olarak ise Diriliş Ertuğrul ve Şeref Sözü dizileriyle ekranlarda boy gösterdi.