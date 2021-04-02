Survivor Öykü Çelik kimdir? Survivor'dan elenen Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Survivor Öykü Çelik'in hayat hikayesi

Survivor 2021'de adaya veda eden isim ünlüler takımından Öykü Çelik oldu. Sevilen ve çok izlenen birçok dizi ve filmde rol alan başarılı Öykü Çelik, performansı ile Survivor'a damga vurdu. İşte Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik hakkındaki bilgiler.
Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kaldı.
İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.
2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.
Çelik son olarak ise Diriliş Ertuğrul ve Şeref Sözü dizileriyle ekranlarda boy gösterdi.
• 2008 Cin Geçidi
• 2009 Kanımdaki Barut
• 2010 Mahpeyker Kösem Sultan
• 2013 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
• 2019 Kapan
• 2008 Akasya Durağı
• 2009 Kasaba
• 2010 Gönülçelen
• 2011 Nuri
• 2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
• 2012 Benim için Üzülme
• 2014 Ağlatan Dans
• 2014 Yeşil Deniz
• 2015 Poyraz Karayel
• 2015 Darbe
• 2016 Hayat Sevince Güzel
• 2017 Savaşçı
• 2019 Diriliş Ertuğrul
• 2020 Şeref Sözü
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