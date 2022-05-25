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Survivor oyun alanında büyük gerginlik! Anıl ve Batuhan çılgına döndü: "Elini indir"

25.05.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da dün akşam oynan ödül oyununda nefes kesen anlar yaşandı. Müthiş bir ödül oyunu için parkurda yarışan yarışmacılar son ana kadar mücadele etti. Öte yandan oyun esnasında eşleştirme öncesinde Batuhan ve Anıl bir anda gerginlik yaşadı. Birbirlerine sert cümleler kullanan yarışmacılar zor sakinleştirildi.

Survivor oyun alanında büyük gerginlik! Anıl ve Batuhan çılgına döndü: "Elini indir"

Survivor 2022 All Star'da oyun heyecanlarının yanı sıra parkurda da gergin anlar yaşanmaya devam ediyor. Survivor'da dün akşam ödül oyunu esnasında önce Sude ve Batuhan arasında başlayan gerginlik, daha sonra da Anıl'ın dahil olmasıyla birlikte oldukça şiddetlendi. Batuhan ve Anıl'ın laf dalaşı az kalsın kavga dönüşüyordu.

"BATUHAN ŞU TEPKİLERİNDEN VAZGEÇ..."

Ödül oyununda eşleştirme öncesinde kimlerin yarışacağıyla ilgili takımlar arasında muhabbet dönerken, Batuhan ve Sude arasında bir anda ortam karıştı. Sude'nin kafasının karışması üzerine Batuhan sinirlendi ve "Allahım ya" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Sude, "Batuhan şu tepkilerinden vazgeç. Sinirleniyorum" dedi.

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ANIL'IN DEVREYE GİRMESİ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Tartışmanın bir türlü bitmek bilmemesi üzerine Anıl ses tonunu yükselterek, "Arkadaşlar bunu mu tartışalım şimdi yoksa eşleşmeyi mi" diyerek tepki gösterdi. Batuhan ise "Anıl biz tartışmıyoruz, sakin ol" dedi.

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"UZATMA BATUHAN"

Daha sonra Batuhan'a "Uzatma" diyerek tepki gösteren Anıl, Batuhan'ı sinirlendi. Batuhan, "Kimse benimle bir daha sakın gergin gergin konuşmasın" dedi. Anıl ise, "Benimle sakınlı makınlı konuşma Batuhan" dedi.

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"BENİMLE İSTEDİĞİN GİBİ KONUŞAMAZSIN"

Lafa ortadan atlama diyen Batuhan daha sonrasında, "Benimle öyle istediğin gibi konuşamazsın" dedi. Daha sonrasında Anıl ise, "Seninle ben istediğim gibi konuşurum" diyerek daha da sinirlendi.

"ELİNİ İNDİR"

Tartışmanın büyümesi üzerine mimikleriyle konuşan Batuhan'a Anıl tepki gösterdi ve "Elini indir öyle konuş benimle" dedi. Batuhan ise "Gel indirsene parmağımı hadi" dedi. Anıl daha sonrasında, "Ayağa mı kalkayım Batuhan" sözleriyle damga vurdu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya
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