Survivor Özlem'in son hali ağızları açık bıraktı! Acun Ilıcalı bile tanıyamaz, gören şaştı kaldı

Survivor'ın eski yarışmacılarından Özlem Çalın yeniden gündem oldu. Birçok spor dalıyla ilgilenen Çalın, yıllar sonra tekrar ortaya çıktı.
Survivor'ın unutulmaz yarışmacıları arasında yer alan Özlem Çalın'ın Instagram hesabını ziyaret edenler onu tanımakta zorlandı.
Survivor Aslanlar - Kanaryalar yarışmasında Aslanlar takımında yer aldıktan sonra 2015'te Survivor All Star'da yarışan Özlem Çalın'ın kilo aldığı gözlemlendi.
Kızıyla poz veren Çalın, paylaşımına "Annemin kızıyım" notunu düştü.
Ünlü isme, "Çok güzelsiniz, maşallah", "Armut tam da dibine düşmüş. Sporcu annenin, sporcu kızı", "Ya çok tatlısın" gibi yorumlar yapıldı.