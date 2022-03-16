MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı! ''Paranın gücü''

Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı! ''Paranın gücü''

16.03.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 ve 2018 sezonlarında Survivor'a katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Damla Can, şimdilerde Survivor Panorama'da sunuculuk yapıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Damla Can'ın yıllar önceki görüntüsü sosyal medyayı birbirine kattı.

Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı! ''Paranın gücü''

Survivor Panorama sunucu Damla Can'ın estetiksiz hali, sosyal medyada gündem oldu.

1990 yılında İstanbul'da doğan Damla Can, özel bir okulda eğitmen olarak çalışırken, Survivor'a katılarak şöhret kapılarını araladı.

Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı! ''Paranın gücü''

2016 ve 2018 yıllarında Survivor'da ter döken Damla Can, yarışma sona erdikten sonra Survivor Panorama'da sunuculuk yapmaya başladı.

Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı! ''Paranın gücü''

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Damla Can, estetiksiz haliyle görenleri şaşırttı.

Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı!

Damla Can'ın yıllar önceki haline çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Kesinlikle küçük dokunuşlar var'', ''Damlaya damlaya göl olmuş'', ''Kilo verince güzelleşmiş'' ve ''Paranın gücü budur'' gibi yorumlarda bulundu.

Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı!

Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı! ''Paranın gücü''

Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı! ''Paranın gücü''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol'da evlenmişti! Son halini paylaşınca...Esra Erol'da evlenmişti! Son halini paylaşınca...
Instagram tarafından sansürlenmişti! Yeni pozu da olayInstagram tarafından sansürlenmişti! Yeni pozu da olay
Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Damla Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti

250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyor

6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyor

Survivor'da o isim elemeye kaldı! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da o isim elemeye kaldı! Konseyde sürpriz sonuç

ABD savaş gemileri Baltık'a girdi! Rusya yakın takibe aldı

ABD savaş gemileri Baltık'a girdi! Rusya yakın takibe aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.