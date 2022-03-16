Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı! ''Paranın gücü''

Survivor Panorama sunucu Damla Can'ın estetiksiz hali, sosyal medyada gündem oldu.

1990 yılında İstanbul'da doğan Damla Can, özel bir okulda eğitmen olarak çalışırken, Survivor'a katılarak şöhret kapılarını araladı.

2016 ve 2018 yıllarında Survivor'da ter döken Damla Can, yarışma sona erdikten sonra Survivor Panorama'da sunuculuk yapmaya başladı.

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Damla Can, estetiksiz haliyle görenleri şaşırttı.

Damla Can'ın yıllar önceki haline çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Kesinlikle küçük dokunuşlar var'', ''Damlaya damlaya göl olmuş'', ''Kilo verince güzelleşmiş'' ve ''Paranın gücü budur'' gibi yorumlarda bulundu.



