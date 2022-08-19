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  4. Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

19.08.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seneler önce Survivor programına katılan ve bu şekilde adını duyuran Damla Can şimdilerde Survivor Panorama yorumculuğu yapıyor. Sosyal medyada da sık sık paylaşım yapan Damla Can spor pozuyla adından söz ettirdi.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Survivor Panorama programında Survivor yorumculuğu yapan Damla Can, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla gündeme gelen Damla Can, bu defa spordan poz verdi.

KARIN KASLARINI GÖSTERDİ

Damla Can spor ile iç içe yaşıyor.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Spor salonundan verdiği pozu sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Damla Can, geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla Instagram hesabında bir hayli aktifti.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

1990 doğumlu Damla Can 32 yaşındadır.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Survivor'a 2016 yılında katıldı.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

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Anahtar Kelimeler:
survivor Damla Can
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