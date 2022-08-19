Survivor Panorama yorumcusu Damla Can spordan poz verdi! Karın kaslarını sergiledi

Survivor Panorama programında Survivor yorumculuğu yapan Damla Can, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla gündeme gelen Damla Can, bu defa spordan poz verdi.

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Damla Can spor ile iç içe yaşıyor.

Spor salonundan verdiği pozu sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Damla Can, geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla Instagram hesabında bir hayli aktifti.

1990 doğumlu Damla Can 32 yaşındadır.

Survivor'a 2016 yılında katıldı.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





