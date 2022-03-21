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Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında?

21.03.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de Survivor yarışmasının sonrası gündüz kuşağı yayınlanan Survivor Panorama yorumcuları kadrosuna yeni bir isim katıldı. Daha önce Var Mısın Yok Musun yarışmasından tanıdığımız Kemal Özcanlı, ilerleyen bölümlerde İhsan Tarkan'ın yerine yorumculuk yapacak. Peki Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında?

Survivor Panorama yorumculuğundan ayrılan ve Survivor Ekstra programına geçen İhsan Tarkan'ın yerine gelen isim belli oldu. İzleyicilerin daha önce Var Mısın Yok Musun yarışmasından tanıdığı Kemal Özcanlı, Survivor Panorama'da yer alan yeni isim oldu. Peki Kemal Özcanlı kimdir?

KEMAL ÖZCANLI KİMDİR?

1966 tarihinde dünyaya gelen Kemal Özcanlı, aslen Ordu’ludur. Özcanlı, aynı zamanda sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. 'Var Mısın Yok Musun' programı sayesinde şöhret kapılarını aralamış olan isim, ilerleyen zamanda programın sunucusu olmuştur.

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Önceki senelerde de Survivor Extra programını Esra Eron ve Furkan Dede ile beraber sunan Kemal Özcanlı, bu yıl 2022 yapımı olan Survivor Panorama programı yorumculuğunu üstlenmekte.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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