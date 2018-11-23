Survivor Sabriye'den şaşırtan Adem tepkisi: Kaldırın şunu...

Şu anda ayağım sakat aldığım ağır darbe sonucu. Göğüs kafesim acıyor. Sonuçta maçtan çıkıyorsun, dağılıyorsun. Bir kere maçıma götürdüm. Maçı kazanmışım ben ağlıyorum. Annem kızım ağlama başka zaman kazanırsın falan diyor. Çok saf, komik ve iyi niyetli bir kadın. Amerika'da maça çıkmak istiyorum. Bu benim hayalim. Diğer hayallerim ise evlenip çocuk sahibi olmak. Anneme ev almak, bir arsa almak falan...

"Annemle babam saçma sapan bir sebepten dolayı, sevmediğim bir dayımın yüzünden ayrıldılar. Benim tek istediğim onların barışması. Benim annem çok saf çok temiz bir kadın. Temizliğe giderdi ekmek parasını kazanmak için. Bu konular benim hassas noktam. Ailem benim hassas noktam. Ne yapıyorsam ben onlar için yapıyorum.

30 yaşındaki kickboksçu geçen günlerde, ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu. 2. kez Dünya şampiyonu olan, Survivor'dan tanıdığımız Sabriye Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'ya katıldı ve özel açıklamalarda bulundu.

ADEM'İN FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE...

Ring dışında hiç kavga etmedim. Ben sporcuyum sonuçta. Çünkü çok sinirli olduğum bir anda döveceğimi biliyorum. O yüzden geri adım atıyorum. Profesyonel sporcuya yakışmaz böyle dışarda kavga etmek falan.Maça çıkarken taktığım uğurum da muskam. Onu çıkarmam gerektiğini söylüyorlar yabancı hocalar. Ama inancımla alakalı olduğunu anlayınca 'he tamam' diyorlar."

Ekrana Survivor'da bir ara adı aşk dedikodularına karışan Adem ile ilgili de sorulara yanıt veren Sabriye ekranda birlikte çekilmiş fotoğraflarını görünce "kaldırın şunu şuradan sinirim bozuluyor" dedi. Sabriye Adem ile artık konuşmadıklarını açıkladı. Sabriye "Adem ile fotoğraflarımızı görmek istemiyorum. Sinirim bozuluyor. O benim kardeşim gibi gördüğüm bir insandı. Şuan konuşmuyoruz. Nedenini de gayet iyi biliyor kendisi..." dedi.

