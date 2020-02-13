Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişmi

Survivor'un hırçın kızı olarak televizyon tarihine adını kazıtan 30 yaşındaki Sabriye Şengül, Survivor 2017'nin ünlüler takımında yarıştı.

2017 Survivor Ünlüler takımında yarışan Sabriye Şengül ve Adem Kılıççı arasında bir dönem aşk dedikoduları da çıkmıştı.

1988 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Survivor Sabriye Şengül katıldığı Survivor isimli yarışma ile tanınmıştı.

Sabriye Şengül sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden biri.

Uluslararası boks şampiyonluğu da bulunan Sabriye Şengül’ün aynı zamanda bir de alanında önemli ödüllerden birisi olan ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kupası bulunmaktadır.

İŞTE ÜNLÜLERİN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

