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  4. Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi! "Yaktı gemileri"

Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi! "Yaktı gemileri"

03.08.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran sporcu Sabriye Şengül, son zamanlarda birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi! "Yaktı gemileri"

Survivor'a iki defa katılan Sabriye Şengül hem performansı hem de ada yaşantısıyla göz önünde olan bir isimdi. Şengül, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Sabriye Şengül cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!

Denizin içinden bikinili poz verdi ve bu pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!

O poza takipçileri, "Doğanın kalitesini arttırmışsın", "Yaktı gemileri" gibi yorumlar yaptı.

Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!

34 yaşındaki Sabriye Şengül Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısıdır.

Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!

Son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla adı sıklıkla anılıyor.

Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!

Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!

Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sabriye Şengül
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