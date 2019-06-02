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Survivor şampiyonu Adem Kılıççı itiraf etti: Aynı şartlarda değildik

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2019 09:54 | Son Güncelleme

2018 yılının Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, aynı yarışmaya geçtiğimiz günlerde konuk olmuştu. Dominik'ten dönen Kılıççı, orada bir yıl sonra yeniden yaşadığı deneyimi anlattı.

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı itiraf etti: Aynı şartlarda değildik

Kariyerinde birçok boks zaferi bulunan Adem Kılıççı, yeniden katıldığı Survivor yarışmasının ardından 'Survivor Panorama'ya katıldı. İlk olarak 2017 yılında yarışmaya katılan ve Ogeday Girişken'e finalde kaybeden Kılıççı, bu sefer gittiğinde diğer yarışmacılarla şartlarının eşit olmadığını söyledi.

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Konuk yarışmacı olarak adaya ilk gittiğinde yaşadığı duygularını aktaran Adem Kılıççı, Survivor Türkiye Yunanistan hakkında şu şekilde açıklamalarda bulundu;

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Genel anlamda çekindiğim kimse olmadı. hepsiyle yarışmak ayrı heyecanlıydı. Ama yarışmacılarla aynı şartlarda değildik. Dominik'te stresliydim, kaybedip karizmayı çizdirmek istemedim açıkçası. Son şampiyon olarak üst üste kaybetseydim demoralize olurdum.

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Duyguları tekrar yaşadım: Öte yandan Adem Kılıççı, sosyal medya hesabından da şu mesajı paylaşmıştı; İnsan bazen kelimelere dökemediği anlar için yaşamalı bu hayatta. 4 günlük kısa Survivor maceramda kelimelere dökemeyeceğim anları ve duyguları tekrar yaşama fırsatı buldum. Mücadele, kazanma hırsı, heyecan, dostluk, takım ruhu ve daha bir sürü duygu.

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