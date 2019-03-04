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Survivor şampiyonu Atakan Arslan, Çukur'a mı dahil oluyor?

DİZİ HABERLERİ  | 04.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

Avatar ve Paşa lakaplı Survivor 2016 şampiyonu Atakan Arslan, Çukur dizisinde oynayacağı iddilarına açıklık getirdi. Arslan, “Çukur dizisinin yapım ekibi ile görüşmeler yaptım, fakat onların süreci nasıl ilerliyor bilmiyorum" dedi.

Survivor şampiyonu Atakan Arslan, Çukur'a mı dahil oluyor?

Survivor programıyla adını geniş kitlelere duyuran Atakan Arslan, YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri programına konuk oldu.

Arslan, “Survivor’dan önce eşim Serap ile spor salonunda tanıştık, çok fazla özel hayatım ile gündemde olmak istemediğim için ve ilişkimiz henüz çok yeni olduğundan dolayı, hayatımdaki insanların ilişkimi ekrandan öğrenmesini istemedim” dedi.

Arslan, hakkında çıkan Çukur dizisine oyuncu olarak girecek iddialarına da yanıt verdi.

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Arslan, “Çukur dizisinin yapım ekibi ile görüşmeler yaptım, fakat onların süreci nasıl ilerliyor bilmiyorum, henüz kesin olarak geri dönüş almadım hala olabilir” dedi.

29 yaşındaki Arslan, daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde rol almıştı.

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