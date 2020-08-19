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Survivor Şampiyonu Cemal Can’ın MasterChef’teki favorisi belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020 tüm hızıyla devam ederken Cemal Can Canseven'den dikkat çeken yorum geldi. Böylece Survivor şampiyonu Cemal Can’ın yarışmada kimleri desteklediği ortaya çıktı.

Survivor Şampiyonu Cemal Can’ın MasterChef’teki favorisi belli oldu!

Survivor macerasının bitmesi ile birlikte MasterChef Türkiye 2020 TV8 ekranlarında izleyici ile buluşmaya başladı. Yarışmada heyecan tüm hızıyla devam ederken Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven’den dikkat çeken yorum geldi.

‘SÜPER TAKIM…’

MasterChef’te yarışan Gülşah Suna, dün Mavi Takım karesi paylaşarak altına da “Hazır mısınız? Bomba gibi geliyoruz…” notunu düştü. Yapılan bu paylaşıma tepkisiz kalamayan Cemal Can, “Süper takım” yorumunda bulundu. Böylece Cemal Can’ın Mavi Takım’ı desteklediği ortaya çıktı.

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DESTEK MESAJI ATMIŞTI…

Cemal Can Canseven, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla MasterChef Türkiye’yi yakından takip ettiğini göstermişti. Hikaye paylaşımında Dilara için paylaşımda bulunan Cemal Can, “Güzel kalp yolun açık olsun” notunu düşmüştü.

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