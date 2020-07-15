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Survivor şampiyonu Cemal Can kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında ve nereli? Survivor Cemal Can Canseven hayat hikayesini anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 01:08 | Son Güncelleme

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. Survivor şampiyonu Cemal Can, aylar süren yarışmaya parkurlardaki başarıları, karakteri ve hayat hikayesiyle damga vurdu. Gönüllüler takımında yarışmaya katılan Cemal Can, Survivor'n en sevilen isimlerinden oldu. Peki Cemal Can Canseven kimdir? Danla Bilic'in de en yakın arkadaşlarından biri olan Cemal Can, hayat hikayesini de Survivor'da anlatmıştı. İşte Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in biyografisi ve hakkında merak edilenler.

Survivor şampiyonu Cemal Can kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında ve nereli? Survivor Cemal Can Canseven hayat hikayesini anlattı!

Cemal Can Canseven, Survivor 2020 finalinde Barış'tan daha fazla oy alarak Survivor 2020 şampiyonu oldu. Cemal Can Survivor şampiyonluğu sonrasında gözyaşlarını tutamadı ve sevincini ailesiyle birlikte yaşadı. Survivor gönüllüler takımında yarışan Cemal Can Canseven, yarışmada ilk günden beri oyunlardaki başarısıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Peki Youtuber Danla Bilic'in arkadaşı olan ve videolarında yer alan Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte DJ'lik de yapan Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi.

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CEMAL CAN HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

Survivor'ın başarılı yarışmacısı Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi. Çocukken şişman ve tatli bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi. Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" dedi.

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CEMAL CAN ESKİ DOSTLARINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İstanbul'daki eski dostlarına zamanında yeterince değer vermediğini itiraf eden Cemal Can bunları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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Ağladığı için zaman zaman konuşmasına ara vermek zorunda kalan Cemal Can'a takım arkadaşları Nisa ve Yasin destek oldu.

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"HAYATIMA DEĞİŞİK BİR YÖN VERECEĞİM"

Hayat hikayesini anlatmaya devam eden Cemal Can Canseven şunları dile getirdi:

"Çok değişik insanlarla tanıştım. Onlara karşı güzel bakamamışım olabilirim. Onlar beni üzmüş olabilirler. Fakat hayatımı ilerletmemde bana fikir veren insanlar oldu. Şimdi döndüğümde 'İyi ki o insanlar hayatıma girdi' diyebiliyorum. Fakat o zaman demediğim için pişmanlık duyuyorum. Şu an geriye baktığımda, o insanların o zaman değerini bilmek gerekiyormuş. Kendime kızgınlığım bu yüzden. Buraya gelmeden önce bir çoğuyla görüşmüyordum. Ama Survivor'daki dönemim boyunca değerlerini çok iyi anladım. Buradan çıktıktan sonra hayatıma değişik bir yön vereceğim. Dışarıdaki insanların değerini bilmemi sağladı burası"

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"BİR SURVIVOR KARAKTERİNE BENZİYORUM AMA..."

Survivor'ın çocukluk hayali olduğunu açıklayan Cemal Can, "Yeri geldi düştüm ama baktığımda 'İyi ki düşmüşüm' dediğim oldu. Burası da çocukluk hayallerimden biriydi. Belki dışarıdan Survivor karakterine benzer bir karakterim yok. Ama içimde farklı bir duygular vardı onları yaşatmak istiyordum. Takım sporu yapmak istiyordum ama hep eğitime yöneltildim. Burada bu duyguları yaşama fırsatım oldu" dedi.

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

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Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır.

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2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.
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Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

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Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.
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Cemal Can Canseven, şu anda Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.

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