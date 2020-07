Survivor şampiyonu Cemal Can kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında ve nereli? Survivor Cemal Can Canseven hayat hikayesini anlattı!

Cemal Can Canseven, Survivor 2020 finalinde Barış'tan daha fazla oy alarak Survivor 2020 şampiyonu oldu. Cemal Can Survivor şampiyonluğu sonrasında gözyaşlarını tutamadı ve sevincini ailesiyle birlikte yaşadı. Survivor gönüllüler takımında yarışan Cemal Can Canseven, yarışmada ilk günden beri oyunlardaki başarısıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Peki Youtuber Danla Bilic'in arkadaşı olan ve videolarında yer alan Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte DJ'lik de yapan Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi.

CEMAL CAN HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

Survivor'ın başarılı yarışmacısı Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi. Çocukken şişman ve tatli bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi. Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" dedi.