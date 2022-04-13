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Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'den romantizm dolu paylaşım!

13.04.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pehlivan İsmail Balaban, Survivor 2021 dönemini birinci olarak tamamladı. Programın ardından yarışma arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. İkili sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'den romantizm dolu paylaşım!

İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikilisi son zamanların dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor. Instagram üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan İlayda Şeker, bir takipçisinin sorusuna romantizm dolu paylaşım yaptı.

İLAYDA ŞEKER'DEN ROMANTİZM DOLU PAYLAŞIM

İlayda Şeker ve İsmail Balaban bir süredir aşk yaşıyor. Sosyal medya üzerinden soru-cevap etkinliği yapan İlayda Şeker, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusuna, İsmail Balaban'ın fotoğrafını koyup "İsmail" yazdı.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'den romantizm dolu paylaşım!

İlayda Şeker'in bir takipçisi, İsmail Balaban ile verdiği pozları neden Instagram hesabından yayınlamadığını sordu. Şeker ise nazara inandığını ve bu yüzden paylaşım yapmadığını belirtti.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'den romantizm dolu paylaşım!

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'den romantizm dolu paylaşım!

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İsmail Balaban
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