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Survivor şampiyonu Merve Oflaz dekolteli pozuyla mest etti! Takipçileri kayıtsız kalamadı

04.05.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran ardından Survivor'a katılarak birinci olan Merve Oflaz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Merve Oflaz bu defa siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi. Ünlü ismin cesur pozlarına beğeni yağdı.

Survivor şampiyonu Merve Oflaz dekolteli pozuyla mest etti! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Survivor'ın eski sezon yarışmacıları arasında yer alan ve yarıştığı dönemde şampiyonluk kazanan Merve Oflaz kariyerine televizyon ekranlarında devam ediyor.

Çeşitli reklam filmelerinde ve dizilerde rol alan ünlü isim sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Cesur ve iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Merve Oflaz bu defa siyah derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle pozlar verdi.

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Survivor şampiyonu Merve Oflaz'ın son paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptı ve kalp emojileri koydular.

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Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu'nda okudu. Küçük yaşlardan bu yana sporla ilgilenen Merve Oflaz, aynı zamanda ilkokul yıllarında okulun tiyatro grubunda yer aldı.

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2008 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun sınavlarını kazandı.

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Okuluna devam ederken, 2008 yılında Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışmaya katıldı. Yaklaşık 50 bölüm yarışmacı olarak 3 ay boyunca ekranlarda oldu. Var mısın Yok musun'da 80 bin lira kazandı

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2010 yılında, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçildiği Panama'da yapılan "Survivor Kızlar – Erkekler" yarışmasına katıldı ve sezonun şampiyonu oldu.

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Yarışmanın ardından oyunculuk eğitimi alan Merve Oflaz, çeşitli reklam filmlerinde oynadı. 2012 yılında " Kalbim 4 Mevsim" adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı.

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''Not Defteri'' adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandıran ünlü oyuncu, Craft Atölyede koçluk yardımı aldı. Star TV'de yayımlanan ''Güzel Köylü'' isimli diziye Oya karakteriyle konuk oldu.

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Yarışma sonrası Atv'de yayımlanan ''Eve Dönüş'' isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat veren Oflaz, yine Atv ekranlarında yayımlanan ''Rengarenk'' adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaştı.

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Merve Oflaz, 2017 yılında Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Bahar Komiser karakterine hayat verdi.

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