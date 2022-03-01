Survivor Seda Ocak ile Sema Aydemir arasında ne yaşandı? sorusunun yanıtı TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın dün ekrana gelen bölümünü kaçıran kişiler tarafından merak konusu oldu. Survivor 2022 AllStar'ın 34. bölümnde Seda Ocak ile Sema Aydemir arasında dokunulmazlık oyunu sırasında yaşanan gerginlik konseye taşındı. Bu olayın ardından Sema, konseyde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda Survivor Seda Ocak ile Sema Aydemir arasında ne yaşandı 2022? Survivor Seda ile Sema küs mü? Sema ne karar aldı? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor Seda Ocak ile Sema Aydemir arasında yaşananlar ve Survivor Sema'nın aldığı karar ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR SEDA OCAK İLE SEMA AYDEMİR ARASINDA NE YAŞANDI 2022?

Survivor Sema Aydemir ile Seda Ocak arasında ipler gerildi. TV8'in en çok izlenen programlarından biri olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında Seda, canı acıdığı için bağırınca ikizi Sema, "Ne oldu?" diye sordu.

Seda'nın " Kolum ağrıyor. Ne olacak? Kolum ağrıyor." diyerek çıkışması üzerine Sema konseyde dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

SURVİVOR SEDA İLE SEMA KÜS MÜ?

Survivor Sema konseyde yaptığı açıklamada "Yarın öbür gün başka şeyler olacak. Bu başka şeyleri benim kaldıracak gücüm yok. Yani kararlarım var, bunlarla ilgili." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR SEMA NE KARAR ALDI?

Acun Ilıcalı'nın "Bugün siz oyunu kazanarak yemek yediniz, Seda yiyemedi. Bu sana nasıl bir his veriyor?" diye sorması üzerine Sema Aydemir şu açıklamayı yaptı:

"Bu her zaman yaşanacak bir durum. Rakip olurken hep bunu düşündüm. Benim kazanmam onun kaybetmesi, onun kazanması benim kaybetmem demek... Ben her zaman fiziksel olarak güçlü bir kadındım ama duygusal olarak Seda daha güçlü. Ben bunu uzun süre devam ettirebileceğimi düşünemiyorum. Bu kadar güçlü değilim. Bu yüzden bazı kararlar aldım... Bunlar küçük şeyler evet ama ilerisi için bunları kaldırabileceğimi düşünemiyorum. Bu oyunda Batuhan 'Sema ile Seda karşılaşmasın' dedi. Bu benim için çok değerliydi. Ona vurmak, zarar vermek benim için çok zor"

Bunun üzerine ikiz karşei Sema Ocak şu açıklamayı yaptı

"Biz tek yumurta ikiziyiz. Çok kavga ederiz ama dışardan gelen darbelerde kenetleniriz. Bence Sema'nın bu düşünce yapısından çıkması lazım. Biz sonuçta rakibiz, annemiz babamız bizi izlerken gurur duyuyordur."

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve Bursa Kız Lisesi'nden mezun olmuş olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evlidir ve 2 çocuk annesidir. Spor yaşamına 10 yaşındayken atlet olarak 100 metre engelli olarak başlangıç yapmıştır. Milli takımda Balkan Şampiyonu olmasının ardından sporu bırakmıştır.

Survivor yarışmasına daha önce katılmış olan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri yayınlamıştır:

"Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

SURVİVOR SEMA KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.

Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır.

