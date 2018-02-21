Survivor Sema'dan şoke eden sözler: Yararsız, işe yaramaz...

'Survivor 2018' yarışmasında All Star takımında mücadele eden Sema Aydemir, kaybedilen ödül oyunu sonrası performansını değerlendirdi.

Sema Aydemir, gönüllüler takımına karşı 10'a 8 kaybettikleri ödül oyunu sonrası açıklamalarda bulundu.

Başarılı yarışmacı, "Ben hissettim aslında. 'Bugün çok sıkışmışlar, bir şekilde oyunu alacaklar' dedim.

Nitekim bugün çok faydasızdım. Yararsız, işe yaramaz bir yarışmacıydım. Parkurda gittim; ama bir şey yapamadım, atamadım.

Şansıma bana gelenler de 2'de 2, 3'te 2 attılar. Olmadı, onların kısmetiymiş. Bize biraz açlık, onlara biraz tokluk gerekiyormuş. Her şeye rağman çok güzel bir mücadeleydi" ifadelerini kullandı.

Survivor 2018'de kim elendi?

Survivor 2018'de Gönüllüler takımından elemeye kalan Marcus, Cumali Akgül ve Yağmur Banda arasında kimin elendiği belli oldu. Survivor 2018'in Salı akşamı yayınlanan bölümündeki ada konseyinde, Acun Ilıcalı sms oylamasında bu üç isim içinden en az oyu alarak elenen ismi açıkladı. Yarışmaya Amerika'dan katılan ve Adriana Lima'nın da arkadaşı olan Marcus, Survivor 2018'den ilk elenen isim oldu.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?