Survivor Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı bikinili pozlarıyla Instagram'ı yaktı

Güzel fenomen Kurretülayn Matur, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla güzelliğiyle büyüleyen güzel isim, son olarak kırmızı bikinisiyle tatil pozları verdi. Matur'un güzelliği göz kamaştırdı.

KIRMIZI BİKİNİLİ POZLARI OLAY OLDU

Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel fenomen Kurretülayn Matur, tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Kırmızı bikinisiyle pozlar veren ve güzelliğiyle takipçilerinin yüreklerini hoplatan Matur, fit vücuduyla dikkat çekti.

Takipçileri Kurretülayn Matur'un pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı.

İşte güzel fenomenin bazı Instagram pozları;





