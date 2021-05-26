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Survivor SMS sıralaması belli oldu! İşte Mavi ve Kırmızı takımın Survivor SMS sıralaması

Seo Editör-4 Seo Editör-4
26.05.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme konseyinin ardından yarışmayı yakından takip edenler SMS sıralamasını araştırıyor. Ekranların fenomen yarışması Survivor'da bu akşam elenen isim en başarılı kadın yarışmacılardan biri olan Merve Aydın oldu. Peki Survivor SMS sıralaması sonuçları nasıl? İşte, Survivor Mavi ve Kırmızı takım SMS sıralaması...

Survivor SMS sıralaması belli oldu! İşte Mavi ve Kırmızı takımın Survivor SMS sıralaması

Survivor 25 Mayıs SMS sıralaması araştırılıyor. Takımların karışmasının ardından heyecanlı geçen ada konseylerinde Mavi ve Kırmızı takımın stratejileri çarpışıyor. SMS birincileri eleme adayı belirleme hakkını elde ederken, en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'dan eleniyor. İşte, Survivor bu haftanın SMS sıralaması...

SURVİVOR 25 MAYIS SMS SIRALAMASI

Survivor 25-26 Mayıs 2021 SMS oylama sıralması Exxen üzerinden açıklandı. Mavi takımdan Poyraz birinci olurken, Kırmızı takım SMS birincisi Batuhan oldu.

Survivor Mavi takım SMS sıralaması

5- Merve
4- Dora
3- Steven
2- Ayşe
1- Poyraz

Survivor Kırmızı takım SMS sıralaması

5- Aleyna Çalışkan
4- Berkay
3- Aleyna Kalaycıoğlu
2- İsmail
1- Batuhan

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ayşe ve poyraz kendini sağlama alıp etrafını harcıyor, duygusuzlar takımı bir eksildi birbirlerine çok benziyorlar.

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