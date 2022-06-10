Survivor Sude Burcu mini şortlu tatil pozlarıyla büyüledi! Sevgilisi Mert Öcal'dan 'alev' emojili yorum...

Survivor 2022 All Star yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen ve döndükten sonra sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan güzel yarışmacı Sude Burcu, son pozlarıyla ağızları açık bıraktı. Çıktığı tatilden mini şortlu pozlarını takipçilerine sunan güzel yarışmacıya beğeni ve yorum yağdı. Yorum yapanların arasında sevgilisi Mert Öcal'ın yorumu ise gözlerden kaçmadı.

MİNİ ŞORTLU TATİL POZLARI MEST ETTİ

Survivor'dan elendikten sonra sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koşan ve özlem gideren Sude Burcu, Instagram'dan paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak çıktığı tatilden mini şortlu pozlarını takipçilerine sunan güzel yarışmacı, görenleri resmen büyüledi.

Fiziği ve güzelliğiyle adeta ağızları açık bırakan pozlar veren Sude Burcu'nun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

SEVGİLİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Survivor yarışmasında aşk yaşadıkları öğrenilen Mert Öcal ve Sude Burcu ikilisi, ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Sude Burcu'nun mini şortlu son paylaşımı sonrasında kayıtsız kalamayan Mert Öcal, yaptığı yorumla olay oldu.

Mert Öcal sevgilisinin paylaşımının altına alev emojisi ekleyerek, "Vay vay vay" yazması dikkat çekti.

