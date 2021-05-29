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  4. Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın sevgilisi Pınar Tartar sarı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın sevgilisi Pınar Tartar sarı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

29.05.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programını sunan Murat Ceylan’la birlikte olan tescilli güzel Pınar Tartar, Instagram hesabından sarı bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Mankenin hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın sevgilisi Pınar Tartar sarı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile aşk yaşayan 2017 Türkiye güzeli Pınar Tartan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Survivor’u sunan Murat Ceylan’la olan ilişkisiyle gündemde olan tescilli güzel Pınar Tartar bu sefer Instagram hesabından paylaştığı sarı bikinili fotoğrafıyla gündemde.

Ekran Alıntısı

2017 Türkiye güzeli Pınar Tartar yaz sezonunu açtığını duyurduğu sarı bikinili fotoğrafına hayranları beğeni yağdırdı. Pınar Tartan'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımda, takipçileri tescilli güzelin düzgün fiziğine övgü yağdırdı.

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Murat Ceylan Wish Instagram
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