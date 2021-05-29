Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın sevgilisi Pınar Tartar sarı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile aşk yaşayan 2017 Türkiye güzeli Pınar Tartan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Survivor’u sunan Murat Ceylan’la olan ilişkisiyle gündemde olan tescilli güzel Pınar Tartar bu sefer Instagram hesabından paylaştığı sarı bikinili fotoğrafıyla gündemde.

2017 Türkiye güzeli Pınar Tartar yaz sezonunu açtığını duyurduğu sarı bikinili fotoğrafına hayranları beğeni yağdırdı. Pınar Tartan'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımda, takipçileri tescilli güzelin düzgün fiziğine övgü yağdırdı.

