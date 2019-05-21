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Survivor sunucusu Sakis'ten skandal paylaşım! Atatürk'e 'soykırımcı' dedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasını Acun Ilıcalı ile birlikte birlikte sunan Sakis Tanimanidis, 19 Mayıs paylaşımı ile Atatürk’e “soykırımcı” hakaretinde bulundu.

Survivor sunucusu Sakis'ten skandal paylaşım! Atatürk'e 'soykırımcı' dedi

Tv8'de yayınlanan Survivor yarışması, bu sene Türk ve Yunan yarışmacıları zorlu bir rekabete sürüklüyor. Türk'leri Acun Ilıcalı, Yunan'ları ise Sakis Tanimanidis temsil ediyor. Ancak yarışma ile birlikte adını tüm Türkiye'de duyurmayı başaran Sakis Tanimanidis, yaptığı son paylaşımla büyük tepki çekti.

sakisten-skandal

Yunan sunucu Sakis Tanimanidis, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımı ile Mustafa Kemal Atatürk’e “soykırımcı” hakaretinde bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümünde Instagram hesabından paylaşımda bulunan Sakis, paylaşımında şu ifadelerde yer verdi:
sakisten-skandal

"Gururlu bir Pontuslu olarak ben, 100 yıl önce Pontus soykırımında insafsızca yok edilen 353 bin kişiyi saygıyla anıyorum. Büyükbabam Panayiotis Tanimandides'in bir Pontus köyü olan İmera'daki evini ziyaret ettim.

sakisten-skandal

"Ziyaretimde bu günün (soykırımı kastediyor) ne anlama geldiğini yanlızca biz Pontus kökenli Yunanlılar değil, bütün dünya için ne anlama geldiğini biraz daha anlama şansına sahip oldum."

sakisten-skandal

"Ve bütün insanlık için söylüyorum, biz savaşlara, suçlara, cinayetlere ve soykırımlara sessiz kaldığımız sürece bunların gelecekte dünyadaki diğer insanlar adına tekrarlanmasını kolaylaştırıyoruz."

sakisten-skandal

Survivor'ın Yunanistan kökenli sunucusu Sakis Tanimanidis’in 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yaptığı paylaşımın sonuna da Yunanca “Unutmuyorum” etiketini yazdı.

sakisten-skandal

BÜYÜK TEPKİ

Bu paylaşım sonrası ülkesindeki sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Sakis Tanimanidis, Türk takipçilerinden de adeta linç yedi.

sakisten-skandal

ACUN ILICALI'NIN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU

Bu paylaşım sonrası Acun Ilıcalı'nın vereceği tepki merak konusu olurken, Sakis ile yollarını ayırması ve yerine başka bir sunucu ile devam edilmesi tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor Sakis Tanimanidis atatürk soykırım

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
dedenin yüzme bilmemesi biz Türklerin suçu değil evlat....
direk işine son vermeli
Acun gereğini yapar
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