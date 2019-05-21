Survivor sunucusu Sakis'ten skandal paylaşım! Atatürk'e 'soykırımcı' dedi

Tv8'de yayınlanan Survivor yarışması, bu sene Türk ve Yunan yarışmacıları zorlu bir rekabete sürüklüyor. Türk'leri Acun Ilıcalı, Yunan'ları ise Sakis Tanimanidis temsil ediyor. Ancak yarışma ile birlikte adını tüm Türkiye'de duyurmayı başaran Sakis Tanimanidis, yaptığı son paylaşımla büyük tepki çekti.

Yunan sunucu Sakis Tanimanidis, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımı ile Mustafa Kemal Atatürk’e “soykırımcı” hakaretinde bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümünde Instagram hesabından paylaşımda bulunan Sakis, paylaşımında şu ifadelerde yer verdi:



"Gururlu bir Pontuslu olarak ben, 100 yıl önce Pontus soykırımında insafsızca yok edilen 353 bin kişiyi saygıyla anıyorum. Büyükbabam Panayiotis Tanimandides'in bir Pontus köyü olan İmera'daki evini ziyaret ettim.

"Ziyaretimde bu günün (soykırımı kastediyor) ne anlama geldiğini yanlızca biz Pontus kökenli Yunanlılar değil, bütün dünya için ne anlama geldiğini biraz daha anlama şansına sahip oldum."