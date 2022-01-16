Survivor tarihinde bir ilk! Sürgün kampı yarışmacılara korku saldı

Survivor All Star 2022 sezonunda bir ilke imza atıldı. Yalnızca ilk hafta uygulanacak sürgün kampı uygulaması, yarışmacılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

SÜRGÜN ADASI KURALI NEDİR?

Survivor tarihinde bir ilk olan 'sürgün kampı' kuralı, yalnızca ilk hafta uygulanacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan seçilen 4 kişi, arkadaşlarından ayrı bir adada 4 gün geçirecek. Sürgün kampındaki yarışmacılar, hiçbir oyunda yer almayacak ve ödüllerden yararlanmayacak. Sürgün kampında kalan 4 kişiden biri, 4 günün sonunda Survivor'a veda edecek.

''ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN''

Acun Ilıcalı, sürgün kampı kuralı için, ''Herhangi bir sezon olsa, 4 gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayarım. Allah yardımcınız olsun'' ifadelerini kullandı.

Yarışmacılar, yeni kuralı sevmediklerini ve bu uygulamanın bütün planları bozduğunu dile getirdi.

Uygulamayı, ''Zindan adası'' sözleriyle tanımlayan Evrim Keklik, ''Yanlış anlamayın Acun Bey ama bu hiç hoşuma gitmedi. Hepimizi çok zor günler bekliyor'' dedi.



