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Survivor tarihinde bir ilk! Sürgün kampı yarışmacılara korku saldı

16.01.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonu, ilk bölümüyle TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı sürgün kampı uygulaması, yarışmacılara korku saldı.

Survivor tarihinde bir ilk! Sürgün kampı yarışmacılara korku saldı

Survivor All Star 2022 sezonunda bir ilke imza atıldı. Yalnızca ilk hafta uygulanacak sürgün kampı uygulaması, yarışmacılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

SÜRGÜN ADASI KURALI NEDİR?

Survivor tarihinde bir ilk olan 'sürgün kampı' kuralı, yalnızca ilk hafta uygulanacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan seçilen 4 kişi, arkadaşlarından ayrı bir adada 4 gün geçirecek. Sürgün kampındaki yarışmacılar, hiçbir oyunda yer almayacak ve ödüllerden yararlanmayacak. Sürgün kampında kalan 4 kişiden biri, 4 günün sonunda Survivor'a veda edecek.

''ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN''

Acun Ilıcalı, sürgün kampı kuralı için, ''Herhangi bir sezon olsa, 4 gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayarım. Allah yardımcınız olsun'' ifadelerini kullandı.

Survivor tarihinde bir ilk! Sürgün kampı kuralı nedir?

Yarışmacılar, yeni kuralı sevmediklerini ve bu uygulamanın bütün planları bozduğunu dile getirdi.

Survivor tarihinde bir ilk! Sürgün kampı kuralı nedir?

Uygulamayı, ''Zindan adası'' sözleriyle tanımlayan Evrim Keklik, ''Yanlış anlamayın Acun Bey ama bu hiç hoşuma gitmedi. Hepimizi çok zor günler bekliyor'' dedi.


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survivor
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