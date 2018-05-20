Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Survivor tarihinin en büyük ödülünü vereceğini açıklamıştı. Bu akşam yayınlanacak Survivor yeni bölümde açıklanması beklenen ödülü Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.

Survivor tarihinin en büyük ödülü belli oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazanan takımı İstanbul’a götüreceğini söyledi. Survivor yarışmacıları ödülün Türkiye’ye gidiş olduğunu duyunca çok sevindiler.

Ilıcalı, “Bu sürpriz, bence tarihi bir sürpriz. Bu sene size Survivor tarihinin en büyük ödülünü vereceğiz. Kazanan takım ne kazancak açıklıyorum. İstanbul’a gidecek.” diyerek ödülü açıkladı.



