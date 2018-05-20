MAGAZİN

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de yarışmacılara şimdiye kadar görülmemiş bir ödül verilecek. Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı, Survivor eleme konseyinde açıkladı. Kazanan takımı İstanbul'a götüreceğini söyleyen Ilıcalı, o anların videosunu ise tv yayınından önce Instagram hesabından yayınladı.

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Survivor tarihinin en büyük ödülünü vereceğini açıklamıştı. Bu akşam yayınlanacak Survivor yeni bölümde açıklanması beklenen ödülü Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.

Survivor tarihinin en büyük ödülü belli oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazanan takımı İstanbul’a götüreceğini söyledi. Survivor yarışmacıları ödülün Türkiye’ye gidiş olduğunu duyunca çok sevindiler.

Ilıcalı, “Bu sürpriz, bence tarihi bir sürpriz. Bu sene size Survivor tarihinin en büyük ödülünü vereceğiz. Kazanan takım ne kazancak açıklıyorum. İstanbul’a gidecek.” diyerek ödülü açıkladı.


PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Merve Boluğur takıyor; Hande Erçel habersizMerve Boluğur takıyor; Hande Erçel habersiz
Aleyna Tilki'ye gelen cinsel içerikli yorumlar babasını kızdırıyorAleyna Tilki'ye gelen cinsel içerikli yorumlar babasını kızdırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor istanbul ödülü Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

AVM’lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki

AVM’lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu Survivor'a msj Atan varmı acaba , parası bol aklı kıt? olmasa Acun nasıl süper lüks içinde yaşayacak dimi
Aman ne büyük ödül bende daire falan verecek sandım.
boş işlerinn boş oyunları
Diğer Haberler
Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Özlem Kaymaz ilk kez Fikret Orman'ın fotoğrafını paylaştı!

Özlem Kaymaz ilk kez Fikret Orman'ın fotoğrafını paylaştı!

Merve Boluğur takıyor; Hande Erçel habersiz

Merve Boluğur takıyor; Hande Erçel habersiz

Aleyna Tilki'ye gelen cinsel içerikli yorumlar babasını kızdırıyor

Aleyna Tilki'ye gelen cinsel içerikli yorumlar babasını kızdırıyor

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz Cannes'da

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz Cannes'da

Hakan Sabancı'yı Aslıhan Karalar'ın ailesi istemedi

Hakan Sabancı'yı Aslıhan Karalar'ın ailesi istemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.