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Survivor Turabi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Turabi Çamkıran kadroda mı? Survivor 2024 takım kadroları belli oluyor!

10.12.2023 15:02 | Son Güncelleme:
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Turabi Çamkıran, Survivor All Star 2024 takım seçimi için yayımlanan fragman sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan isim Survivor 2024 takım kadrolarına ilişkin yayınlanan fragmanda yer aldı. Peki, Survivor Turabi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Turabi Çamkıran kadroda mı? İşte detaylar...

Survivor Turabi 10 Aralık 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Mersin'de büyüyen fakat aslen Kahramanmaraşlı olan yarışmacının hayatı ve biyografisi merak edildi. Sağlık sorunlarını sebep gösterip Survivor'da yer alamayacağını söyleyen yarışmacının, Acun Ilıcalı'nın son paylaşımında yer alması TV8 izleyicilerini heyecanlandırmıştı. İşte, Survivor Turabi'nin hayatı ve biyografisi...

SURVIVOR TURABİ KİMDİR?

Turabi Çamkıran 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin’de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

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2013'te Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında şampiyon oldu.

TURABİ SURVIVOR'DA KAÇ KEZ BİRİNCİ OLDU, HANGİ YILLAR YARIŞTI?

2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.

TURABİ HASTA OLDUĞU İÇİN SURVIVOR'A KATILAMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Survivor'da iki kez şampiyon ve bir kez de beşinci olan Turabi Çamkıran, Survivor All Star 2024'e katılacağını duyurmuştu. Fakat Survivor 2024 All Star için geri sayım sürerken açıklama yapan Turabi " "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim" ifadelerine yer vermiş ve sözlerini; "Maalesef Survivor All Star 2024'e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla" diyerek noktalamıştı.

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Turabi, Survivor All Star kadrosuna katıldı.

SURVIVOR ALL STAR 2024'TE TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

Survivor 2024 kadrosu şu şekilde:

"Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya,Yasin Obuz,Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik."

Acun Ilıcalı, takım seçimleri için toplandıklarını belirtti. Takım seçimleri ile ilgili yayın bugün (10 Aralık 2023 Pazar) saat 19.30'da başlayacak.

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