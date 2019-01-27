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Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacıları kimler? İşte Survivor yarışmacıları

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.01.2019 12:26 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı heyecanla beklenen Survivor Türkiye-Yunanistan için yarışacak yarışmacıları sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında yarışacak isimler.

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacıları kimler? İşte Survivor yarışmacıları

Heyecanla beklenen Survivor Türkiye-Yunanistan için geri sayım devam ediyor.

2 Şubat 2019'da başlayacak Survivor öncesi Türkiye ve Yunanistan takımlarının karşılaşacağı serüvende yer alacak 12 isim belli oldu.

İşte Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında yarışacak 12 Türk ve 12 Yunan yarışmacı...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dalgamı geçiyonuz hani :D
eeee..??
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