Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacıları kimler? İşte Survivor yarışmacıları

Heyecanla beklenen Survivor Türkiye-Yunanistan için geri sayım devam ediyor.
2 Şubat 2019'da başlayacak Survivor öncesi Türkiye ve Yunanistan takımlarının karşılaşacağı serüvende yer alacak 12 isim belli oldu.
İşte Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında yarışacak 12 Türk ve 12 Yunan yarışmacı...
O dünyada bunu yapan sayılı isimlerden! Büyüteçle görülebiliyor
Büyük tehlikeye rağmen, her gün bunu yapıyorlar
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bağırarak uyandım hala uyuyamadım'
Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu
Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra haftanın en komik tweetlerinde
İşte haftanın en komik tweetleri!
Gülmekten kırdı geçirdi! '"Ağır yaşamlar..."
Yıl: 1923... Ulu Önder Atatürk'ün sağındaki kişi...
Her şey iyi bir ilişki bulmak için...
Okuyucu Yorumları 2 yorum