Survivor üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 24 Ocak 2023 Salı Survivor'da eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da bugün oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından üçüncü eleme adayı belli olacak. Survivor'da geçtiğimiz hafta Berdan Mardini ve Seçkin Piriler, zorlu ada artları nedeniyle yarışmadan çekilme kararı aldı. Kalan yarışmacılar tüm heyecanıyla mücadeleye devam ederken Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına çıkan isim sorgulanmaya başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 24 Ocak Salı günü Survivor 2023'de yaşananlar...
Sezona değişen konseptiyle başlangıç yapan Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.
24 Ocak Salı akşamı yayınlanan, Survivor ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Sonuç açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
Survivor üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı.
Yokluk Adasına kaybeden takımın yarışmacılarından eleme adayları gidecek.