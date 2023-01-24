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Survivor üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 24 Ocak 2023 Salı Survivor'da eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti?

24.01.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'te ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayını internette araştırıyorlar. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı, ikinci dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kazanmıştı. Peki, Survivor ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 24 Ocak 2023 Salı Survivor'da eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti?

Survivor üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 24 Ocak 2023 Salı Survivor'da eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da bugün oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından üçüncü eleme adayı belli olacak. Survivor'da geçtiğimiz hafta Berdan Mardini ve Seçkin Piriler, zorlu ada artları nedeniyle yarışmadan çekilme kararı aldı. Kalan yarışmacılar tüm heyecanıyla mücadeleye devam ederken Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına çıkan isim sorgulanmaya başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 24 Ocak Salı günü Survivor 2023'de yaşananlar...

SURVİVOR 24 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sezona değişen konseptiyle başlangıç yapan Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

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24 Ocak Salı akşamı yayınlanan, Survivor ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Sonuç açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

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Survivor üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı.

Yokluk Adasına kaybeden takımın yarışmacılarından eleme adayları gidecek.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

  • Yusuf Güney (ünlüler)
  • Fatih (Gönüllüler)
  • Aziz (gönüllüler)

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Anahtar Kelimeler:
survivor dokunulmazlık oyunu ele likidite

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