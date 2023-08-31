Survivor Uğurtan Dora'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?

2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Uğurtan Dora, kendine has tavırları ve kışkırtıcı söylemleriyle hafızalarımıza kazındı. İsmail Balaban ile ettiği kavgalarla dikkat çeken Uğurtan Dora, yarışma bittiğinde güreşçi rakibiyle buzları eritmişti.

Survivor eski yarışmacısı Uğurtan Dora'nın yeni mesleği sosyal medyada gündem oldu.

1984 yılında doğan Uğurtan Dora, Saint Benoit Fransız Lisesi'ni tamamladı. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde alan Dora; kürek, basketbol, jimnastik gibi sportif faaliyetlerle de ilgilendi.

Ortadoğu ülkelerinde Bakanlar Kurulu tercümanlığı yapan Uğurtan Dora, 2021 yılında katıldığı Survivor ile herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat yaşayan Uğurtan Dora'nın ticaretle uğraştığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Uğurtan Dora, küçük elektrikli araba turları işi ile uğraşıyor. Kazancının yüksek olduğu konuşulan Dora'nın eşi Cevhere Konar'ın ise işletmecilik yaptığı söyleniyor.

Verdiği bir röportajda yaptığı işi 'Türkiye'de hiç denenmemiş bir turizm işi' olarak ifade eden Uğurtan Dora ayrıca eşiyle bir kahve dükkkanı da işletiyor.

2013-2018 yılları arasında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.

