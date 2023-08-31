MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Uğurtan Dora'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Survivor Uğurtan Dora'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?

31.08.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Survivor 2021' sezonunu altıncı olarak tamamlayan, parkurlardaki hırslı yapısı ve şampiyonluk kupasını kaldıran İsmail Balaban'la yaşadığı tartışmalarla hafızalarımıza kazınan Uğurtan Dora yeni mesleğiyle gündem oldu. Yarışmadan sonra evlenen ve ticaretle uğraşmaya başlayan Uğurtan Dora bakın şimdi ne yapıyor?

2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Uğurtan Dora, kendine has tavırları ve kışkırtıcı söylemleriyle hafızalarımıza kazındı. İsmail Balaban ile ettiği kavgalarla dikkat çeken Uğurtan Dora, yarışma bittiğinde güreşçi rakibiyle buzları eritmişti.

Survivor Uğurtan Dora

Survivor eski yarışmacısı Uğurtan Dora'nın yeni mesleği sosyal medyada gündem oldu.

Uğurtan Dora SURVİVOR

1984 yılında doğan Uğurtan Dora, Saint Benoit Fransız Lisesi'ni tamamladı. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde alan Dora; kürek, basketbol, jimnastik gibi sportif faaliyetlerle de ilgilendi.

Uğurtan Dora 2

Ortadoğu ülkelerinde Bakanlar Kurulu tercümanlığı yapan Uğurtan Dora, 2021 yılında katıldığı Survivor ile herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Uğurtan Dora 3

Şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat yaşayan Uğurtan Dora'nın ticaretle uğraştığı ortaya çıktı.

Uğurtan Dora eşi

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Uğurtan Dora, küçük elektrikli araba turları işi ile uğraşıyor. Kazancının yüksek olduğu konuşulan Dora'nın eşi Cevhere Konar'ın ise işletmecilik yaptığı söyleniyor.

dora 2

Verdiği bir röportajda yaptığı işi 'Türkiye'de hiç denenmemiş bir turizm işi' olarak ifade eden Uğurtan Dora ayrıca eşiyle bir kahve dükkkanı da işletiyor.

Uğurtan Dora kahvec

2013-2018 yılları arasında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son halini görenler tanıyamadı! Yeni imajı olay olduSon halini görenler tanıyamadı! Yeni imajı olay oldu
Çileden çıktı! "Benim bir rahatsızlığım var" diyerek...Çileden çıktı! "Benim bir rahatsızlığım var" diyerek...
Final kararı herkesi şaşırttı! Apar topar yayından kaldırılıyor Final kararı herkesi şaşırttı! Apar topar yayından kaldırılıyor
Anahtar Kelimeler:
survivor Uğurtan Dora gönül

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.