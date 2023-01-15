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Survivor Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Survivor Ümit Erdim ne iş yapar, evli mi? Verdiği kilolarla herkesi şaşırtmıştı!

15.01.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Erdim Survivor 2023 Ünlüler Gönüllüler ve Fenomenler programında yer alacak. İlk bölümüyle 15 Ocak'ta ekranlara gelecek programın başlamasına sayılı saatler kaldı. Ekranların tanınan yüzü olan Ümit Erdim, verdiği kilolar ile herkesi şaşırtmıştı. Peki Survivor Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Survivor Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Survivor Ümit Erdim ne iş yapar, evli mi? Verdiği kilolarla herkesi şaşırtmıştı!

Survivor'da bu sene Ümit Erdim de yer alacak. Survivor Ünlüler kadrosunda yer alacak olan Erdim, 2017'de Seda Çınar ile hayatını birleştirdi. 45 kilo vererek görenleri şaşırtan Erdim spor ve sağlıklı beslenme sayesinde forma kavuştuğunu söylemişti. Peki Survivor Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Survivor Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Survivor Ümit Erdim ne iş yapar, evli mi? Verdiği kilolarla herkesi şaşırtmıştı!

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

15 Haziran 1985 Kocaeli doğumlu oyuncu ve sunucu Ümit Erdim 37 yaşındadır. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998–2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı.

Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol aldı.

Kilo verdiği için oyunculuk tekliflerinin gelmediğini belirten Erdim, kariyerine pilot olarak devam etme kararı almıştı.

Survivor Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Survivor Ümit Erdim ne iş yapar, evli mi? Verdiği kilolarla herkesi şaşırtmıştı!

Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci oldu. Ocak 2015'te 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yaptı.

Survivor Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Survivor Ümit Erdim ne iş yapar, evli mi? Verdiği kilolarla herkesi şaşırtmıştı!

Seda Çınar ile evliliğinden Ses ve Ela adında iki kızı bulunuyor.

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