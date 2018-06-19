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Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 21:06 | Son Güncelleme

'Survivor 2018' yarışmasına geçtiğimiz günlerde veda eden Ümit Karan, daha önce şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da mücadelesini sürdüren Hilmi Cem'i öve öve bitiremedi

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Ümit Karan, TV8'de yayınlanan 'Survivor Panoroma' programına konuk oldu.

'BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞAMIŞ'
Eski milli futbolcu, "Hilmi Cem'le zaman zaman görüşüyorduk ama 2013'ten sonra o çocuk yapısıyla arkadaş olamadım. Aradan 5 sene geçti, karşıma olgun bir Hilmi Cem çıktı. İnanılmaz, karakteri oturmuş. Bir önceki Survivor'a göre hatalarını düzeltmiş bir Hilmi Cem gördüm. Hiçbir şeye karışmadı, kimseye yakınlık göstermedi. Ona yakınlık gösterdiler, ama Murat'a da ilk başta mesafeli durdu. Adam gibi adam olmuş. İnanılmaz düzgün davranıyor. Ben onu çok seviyorum. Tanıdığım Hilmi Cem'e göre büyük bir değişim yaşamış ve iyi bir değişim" ifadelerini kullandı.

2013'TE ŞAMPİYON OLMUŞTU
İki yarışmacı, 'Survivor 2013'te farklı takımlarda mücadele etmiş, şampiyonluk ipini Hilmi Cem İntepe göğüslemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 Ümit Karan Hilmi Cem

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