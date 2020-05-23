Survivor ünlüler ve gönüllüler Instagram canlı yayını ne zaman? Acun Ilıcalı: Dünya rekorunu kırmak istiyoruz

Survivor 2020 konsey toplantısında Acun Ilıcalı, ünlüler takımı ve gönüllüler takımı yarışmacılarına peş peşe müjdeleri sıraladı. Acun Ilıcalı, bayramda yarışmacıların ne yaşayacağını ve bayramın 2. gün detaylarını açıkladı.

Acun Ilıcalı, 25 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Survivor’da bir dünya rekoru denemesi yapılacağını söyledi. Daha önce gönüllülerin Instagram canlı yayınında bir milyon katılıma ulaşıldığını söyleyen Acun Ilıcalı, bu sefer hedefin dünya rekoru olan 2 milyonu aşmak olduğunu anlattı. Acun Ilıcalı, bu canlı yayınla 2 milyonluk rekor kırıldığı takdirde kutlama partisi yapılacağını ve Cemal Can’ın da Djlik yapacağını da ekledi.



