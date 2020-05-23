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Survivor ünlüler ve gönüllüler Instagram canlı yayını ne zaman? Acun Ilıcalı: Dünya rekorunu kırmak istiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 02:22 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla birlikte ortak bir Instagram canlı yayını yapacaklarını duyurmuştu. Survivor 2020'nin son bölümündeki ada konseyinde konuşan Ilıcalı, canlı yayının ne zaman olacağını açıkladı. Ilıcalı bayramın 2. günü, ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla Instagram'dan canlı yayın yapacaklarını ve 2 milyonluk dünya rekorunu kırmaya çalışacaklarını söyledi.

Survivor ünlüler ve gönüllüler Instagram canlı yayını ne zaman? Acun Ilıcalı: Dünya rekorunu kırmak istiyoruz

Survivor 2020 konsey toplantısında Acun Ilıcalı, ünlüler takımı ve gönüllüler takımı yarışmacılarına peş peşe müjdeleri sıraladı. Acun Ilıcalı, bayramda yarışmacıların ne yaşayacağını ve bayramın 2. gün detaylarını açıkladı.

Acun Ilıcalı, 25 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Survivor’da bir dünya rekoru denemesi yapılacağını söyledi. Daha önce gönüllülerin Instagram canlı yayınında bir milyon katılıma ulaşıldığını söyleyen Acun Ilıcalı, bu sefer hedefin dünya rekoru olan 2 milyonu aşmak olduğunu anlattı. Acun Ilıcalı, bu canlı yayınla 2 milyonluk rekor kırıldığı takdirde kutlama partisi yapılacağını ve Cemal Can’ın da Djlik yapacağını da ekledi.


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