Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor 2018'in yarı final elemesi Cuma akşamı canlı yayınla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ekrana geldi. Yarı finalde, Turabi, Adem, Nagihan ve Damla finale kalabilmek için sms oylamasına çıktı. Ancak canlı yayında yaşanan gerginlik herkesi şaşırttı.

HAKAN'IN ESPRİSİNE ÖNCE GÜLDÜ AMA SONRA....

Hakan Hatipoğlu favorisini açıklayacağı sırada, Turabi hakkında güldüren bir göndermede bulundu. Turabi'ye esprili bir şekilde gönderme yapan Hakan, 'Turabi izin verirse aklımda kalan bir şeyi söyleyeceğim. Çocuklara spor yapın dedi. Çocukken kendisiartistik jimnastiğe başlayacakmış fakat yapamamış. Jimnastiği yapamamış ama artistiğe devam ediyor. Yeri geldi Turabi'yle de kavga ettik. Ama hepimiz insanız yüz yüze bakabilmemiz çok önemli. Karşılıklı çok defa helalleştik kardeşimle' şeklinde konuştu. Hakan'ın esprisine ilk başta gülerek karşılık veren Turabi ise aradan zaman geçtikten sonra söz aldı ve sert sözler söyledi

'ON PARA ETMEZSİN'

Hakan'ın yaptığı espriye karşılık vereceğini söyleyen Turabi canlı yayında sert konuştu. Çocukluk hayaliyle dalga geçildiğini ve seyircilerin de buna güldüğünü söyleyen Turabi, 'Ben normalde haklı yada haksız olduğum zaman değil, karşımda adam olmadığı zaman susarım. Şimdi burada da susunca lafın altında ezildi oluyor. Artistimdir, kavgacıyımdır yeri gelince küfür de ederim. Ama kimsenin anasına, bacısına küfür etmem. Kimsenin çocukluk hayaliyle dalga geçmem ve bunu yapanlarla da gülmem. Gülenlere de teşekkür ederim, çocukluk hayallerimle dalga geçen Hakan'a da teşekkür ederim' dedi. Turabi, Acun Ilıcalı'nın son konseyde Hakan için yazdığı yazıyı hatırlatması üzerine ise, 'On para etmez yazmıştım. Sözümün arkasındayım on para etmez adamsın' dedi