Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

'ON PARA ETMEZSİN' Hakan'ın yaptığı espriye karşılık vereceğini söyleyen Turabi canlı yayında sert konuştu. Çocukluk hayaliyle dalga geçildiğini ve seyircilerin de buna güldüğünü söyleyen Turabi, 'Ben normalde haklı yada haksız olduğum zaman değil, karşımda adam olmadığı zaman susarım. Şimdi burada da susunca lafın altında ezildi oluyor. Artistimdir, kavgacıyımdır yeri gelince küfür de ederim. Ama kimsenin anasına, bacısına küfür etmem. Kimsenin çocukluk hayaliyle dalga geçmem ve bunu yapanlarla da gülmem. Gülenlere de teşekkür ederim, çocukluk hayallerimle dalga geçen Hakan'a da teşekkür ederim' dedi. Turabi, Acun Ilıcalı'nın son konseyde Hakan için yazdığı yazıyı hatırlatması üzerine ise, 'On para etmez yazmıştım. Sözümün arkasındayım on para etmez adamsın' dedi

HAKAN'IN ESPRİSİNE ÖNCE GÜLDÜ AMA SONRA.... Hakan Hatipoğlu favorisini açıklayacağı sırada, Turabi hakkında güldüren bir göndermede bulundu. Turabi'ye esprili bir şekilde gönderme yapan Hakan, 'Turabi izin verirse aklımda kalan bir şeyi söyleyeceğim. Çocuklara spor yapın dedi. Çocukken kendisiartistik jimnastiğe başlayacakmış fakat yapamamış. Jimnastiği yapamamış ama artistiğe devam ediyor. Yeri geldi Turabi'yle de kavga ettik. Ama hepimiz insanız yüz yüze bakabilmemiz çok önemli. Karşılıklı çok defa helalleştik kardeşimle' şeklinde konuştu. Hakan'ın esprisine ilk başta gülerek karşılık veren Turabi ise aradan zaman geçtikten sonra söz aldı ve sert sözler söyledi

ACUN'DAN TURABİ'YE SERT UYARI

Turabi'nin sert sözlerine kızan Acun Ilıcalı ise, 'Beni sevdiğini ve dinlediğini biliyorum. Senin Dominik'teki son konseyde yazdığın yazıyı yayında algıladım. Hakan için yazdığın yazıyı yayında kameradan görünce algıladım. O yazdığın yazıdan daha mı ağırdı Hakan'ın şimdi söylediği? İnsanlar sana hiç bir şey söylemesin. En ufak mizah yapıldığı zaman Turabi delirsin. Sonra o adam değil, o on para etmez de. Gerçekten çok enterasan bir adamsın. Çok garip kutsal noktaların var. Sen bir tarafta her şeyi yapabiliyorsun ama kendinle ilgili anormal alıngan bir insansın. Bazen kendini tutamıyorsun o zaman kendisi tutamayana saygı göster. Hayata daha yumuşak bak. Kendinle ilgili bu kadar alıngan olma. Hakan'ın seninle ilgili söylediği en az 15 tane söz benim aklımda. Bana mı alındın. Halan 10 para etmezsin derse üzerine gelirim. Canlı yayındayız. Hala bunu söylüyorsun' şeklinde konuştu.

TURABİ ACUN ILICALI'YA KÜSTÜ

Acun llıcalı'nın kendisini uyarmasına alınan Turabi canlı yayında Acun'a küstü. Acun'un üzerine geldiğini söyleyen Turabi, 'Benim çocukluk hayalimle dalga geçemez. O bambaşka biri olabilir. Senin söylediğine de katılmıyorum. Sen benim üstüme geliyorsun artık. Ben Hakan'ı bıraktım.Seninle tartışamam ben ağabey' dedi. Oylama sırasında son defa söz verilen Turabi konuşma yapmadı.

TURABİ YARI FİNALDE ELENDİ

Survivor yarı finalinde yapılan sms oylaması sonucunda Adem ve Nagihan Karadere finale kalan iki isim oldu. Turabi ve Damla ise yarı finalde Survivor'a veda etti. Survivor'un Cumartesi akşamki finalinde ise Nagihan, Hilmi Cem, Adem ve Anıl şampiyonluk için tekrar sms oylamasına çıkacak.



