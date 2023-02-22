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Survivor yarışmacıları depremi öğrendi! Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu! O isim ağlayarak konseyi terk etti

22.02.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Survivor yarışmacılarının depremi bilip bilmediği merak konusu olmuştu. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın dün akşam yeni bölümü ekrana geldi. Acun Ilıcalı acı haberi yarışmacılara duyurdu. Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı yarışmacıları gözyaşlarına boğulurken bir isim konseyi ağlayarak terk etti.

Survivor yarışmacıları depremi öğrendi! Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu! O isim ağlayarak konseyi terk etti

Survivor 2023’ün dün akşam yayınlanan bölümünde ülkemizde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremi öğrenen yarışmacıların yaşadıkları yayınlandı. Acun Ilıcalı konseyde Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı yarışmacılarına “Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem” diyerek acı haberi duyurdu ve yakınlarının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Daha önce Aysu Keskin’in en yakın arkadaşının depremde hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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YARIŞMACILAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Acun Ilıcalı “Dikkat ederseniz çekim yapmıyoruz. Bunun önemli bir sebebi var ve söylemem gerekiyor. Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem. Merkezi Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimiz etkilendi. Aileniz ile konuştuk, yakın akrabalarınızdan can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok zor durumdayız.” dedi.

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“ÇEKİMLERE ARA VERİYORUZ”

Yarışmacılardan Aziz o bölgede yaşayan insanlarla iletişime geçme imkanı olup olmayacağını sordu. Ilıcalı, “İletişim serbesliği tanıyoruz. İsteyen istediği akrabasını arayabilecek. Çekimlere ara veriyoruz, sizleri evlere alacağız. Biz de elimizden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyoruz. Zor bir dönemi yaşıyoruz. Fazla da konuşmak istemiyorum. Arkadaşlarım size gerekli bilgileri verecek. Çok çok zor günler geçiriyoruz. Milletçe başımız sağ olsun” yanıtını verdi.

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AYSU KESKİN AĞLAYARAK TERK ETTİ

Acun Ilıcalı açıklama yaparken Ünlüler Takımı yarışmacısı olan Aysu Keskin ağlayarak konseyi terk etti. Daha önce Aysu Keskin’in en yakın arkadaşının depremde hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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