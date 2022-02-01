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Survivor yarışmacısı Hikmet kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?

01.02.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programında Gönüllüler takımında yarışan Hikemt Tuğsuz hırsı ve performansıyla dikkat çekti. Survivor'a 2019'da katılan ancak başına gelen kaza sonucu yarışa devam edemeyecek duruma gelen Hikmet Tuğsuz hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor macerasına 2022 ile devam eden Hikmet Tuğsuz 35 yaşındadır. İşte Hikmet Tuğsuz hakkında merak edilenler...

Survivor yarışmacısı Hikmet kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında araştırmalar hız kazandı. Atletizm ve birçok sporla daha ilgilenen Hikmet Tuğsuz Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezun oldu. Tuğsuz, sporla ilkokul 4. sınıfa giderken, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılarak tanıştı. İşte atletizm branşında birçok başarı elde eden Hikmet Tuğsuz'un yaşam öyküsü...

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğan Hikmet Tuğsuz 35 yaşındadır. Tuğsuz'un başarısını gören antrenörleri onu atletizm branşına yönlendirdi. Birçok alanda başarılı olan Tuğsuz futbol, triatlon, hentbol, voleybol branşlarında da takımda yer aldı.

Survivor yarışmacısı Hikmet kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?

Tuğsuz üniversiteden sonra antrenörlük ve sporculuk yaptı. En son Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptı.


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survivor
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